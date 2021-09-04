متطوعون يحتفون بطلبة حاربوا “السرطان” وحققوا النجاح بالتوجيهي

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عمان- تحتفي عدة مباردات بالناجحين بمرحلة الثانوية العامة؛ غير أن عددا من متطوعي ومبادري مدينة السلط، قرروا أن يكون هناك يوما مميزا يكرم فيه المتفوقين من مرضى السرطان الذين حاربوا أوجاعهم وآلامهم، ليكونوا ضمن صفوف المتفوقين، ويرسمون مستقبلهم بكل ثقة وتفاؤل وتحد للصعوبات.

جمعيه أصدقاء مرضى السرطان، كانت خلال الأسبوع الماضي بضيافة مدينة السلط، إذ حضر 21 زائرا من المرضى، 6 منهم حصدوا غمار تعبهم وكانوا من الناجحين بالتوجيهي، فيما كان الباقين من الأطفال المستفيدين من خدمات الجمعية.

الناشطة الاجتماعية والمسؤولة عن استضافة الأطفال واليافعين من الجمعية ثائرة العربيات، قالت لـ “الغد” إن هذه فرصة مهمة للاحتفاء بالناجحين، وتعريفيهم بمدينة السلط بكل مواقعها وطبيعتها التراثية، وحظي ذلك بإعجاب وفرحة الأطفال بأرجاء المدينة.

العربيات بينت أن برنامج الزيارة كان بدعوة من بيت خيرات السلط ومبادرة أبناء السلط، تحت عنوان “محاربي السرطان”، الذي تم تنظيمه للأطفال والطلاب واشتمل على العديد من الفقرات المنوعة والزيارات الميدانية، قام بها مجموعة من الشباب المتطوعين، لتكون زيارة ثرية وترفيهية في ذات الوقت.

الحضور عبروا عن سعادتهم الممزوجة بفرحة الأطفال، حيث أن مثل تلك الزيارات تأتي ضمن برنامج الدعم النفسي والمعنوي في الجمعية، حيث يعتبر تكريم الناجحين محطة مهمة لمن استطاع تجاوز الصعوبات والنجاح في الثانوية، وتقديم الهدايا للأطفال كذلك.

أعضاء الجمعية كذلك قدروا مباردة أبناء السلط، حيث عبرت العربيات عن مدى سعادة الفريق التطوعي الذي لمس استفادة الأطفال، منذ بداية الرحلة الترفيهية والتعريفية بالمدينة، خاصة وأن الغالبية لم تكن على معرفة بتلك المعالم، وسبب اختيارها ضمن خارطة التراث العالمي.

البرنامج كما بينت العربيات كان منذ الحضور إلى المدينة، إذ تضمن أولاً الاستقبال في ساحة العين، والاطلاع على الأماكن هناك، ومن ثم السير في شارع الحمام التراثي، الذي شهد ترحيبا من قِبل الموجودين فيه بالأطفال وبث لكلمات الحب والإيجابية والإعجاب بهم، وبقوتهم، وتهنئة الناجحين، ومن ثم الاستقبال في مقهى الإسكندراني التراثي، واستضافة الفريق في متحف بيت أبو جابر، بعدها عرض فيلم خاص عن مدنية السلط.

ولما تشتهر به مدنية السلط من “لعبة المنقلة التراثية”، فقد تم تنظيم جلسة خاصة لمجموعة ممن يتقنون اللعبة، وفتح المجال للأطفال بأن يتعلموها ويشاركوا بها، والجلوس في مقهى نبع الوادي في شارع السلط، وفي النهاية التوجه لشارع الستين، الذي بات معلماً ومطلاً سياحياً لكل زوار السلط.

الكثير من الجهات كانت قد قدمت الدعم للزوار من جمعية أصدقاء مرضى السرطان، كما تقول العربيات، ومن ضمنهم مبادرة “همتنا” وبلدية السلط، وجمعية جيل ثابت، وعدد من الشباب الذين تفرغوا لهذا اليوم وبكل طاقاتهم، كما في المتطوعة إبتسام الجدوع، التي نظمت فقرات ترفيهية لهم.

وتعد جمعية أصدقاء مرضى السرطان من الجهات الأهلية التطوعية التي تسعى إلى تخفيف معاناة وآلالام مرضى السرطان والأيتام والمعوزين في الأردن، ومحاولة تحسين فرص الشفاء لهم في مكافحة المرض، كما تهدف إلى تنفيذ برامج توعوية وتثقيفية بالمرض للمرضى وأهاليهم، وتنفيذ البرامج التوعية ، إضافة إلى تقديم الدعم التعليمي والصحي والنفسي والمعنوي لهم، كما في الزيارات الترفيهية والتثقيفية التي تمت في مدينة السلط.