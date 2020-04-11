“متعافو كورونا”.. الاحتواء المجتمعي يعيد رونق الحياة لقلوبهم

تغريد السعايدة

عمان – يترقب الأردنيون يومياً أن يطل عليهم وزير الصحة الدكتور سعد جابر، ليعلن انخفاض عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، ويتشوقون في اللحظة ذاتها لإطلاق البشارة بزيادة أعداد المتعافين من المرض، الذين عاشوا تجربة الإصابة والحجر والعلاج.

ومنذ بداية ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا، يتمنى ويدعو الكثيرون أن تتوالى حالات الشفاء، التي باتت مؤخرا “مرتفعة”، وتتجاوز أحيانا حالات الإصابة.

وبعد تلقي العلاج اللازم، تبدأ عائلاتهم باستقبالهم بحفاوة ملازمة للحيطة والحذر، والتي تتطلب إجراءات وقائية واحترازية.

بيد أن هذا الأمر، يتطلب أن يقف المجتمع بأكمله بجانب هؤلاء المرضى، الذين لم يكن لهم “ذنب” في إصابتهم بالمرض، ونقل العدوى لآخرين، وخاصة من ذويهم المقربين، إلا أن الشعور بالذنب، والخوف من نظرة المجتمع، أو الشك بالمحيطين ونظراتهم تبقى عالقة في الأذهان، وهي للأسف من ضمن الأعراض “المجتمعية” التي قد يعاني منها المرضى، بحسب أخصائي علم الاجتماع الدكتور محمد جريبيع.

ويبين جريبيع لـ”الغد” أنه من المعروف أن كل أزمة تمر بها الدولة والمجتمع لا بد لها من أن تترك آثارا نفسية واجتماعية بارزة ترتبط بالأشخاص الذين مروا بتلك الأزمة، كمرضى كورونا في هذه الحالة، مبينا أنه وفي هذه المرحلة وما رافقها من ثقافة الخوف التي أصبحت “متغلغلة” لدى أفراد المجتمع، فإن أحد أسباب تلك الحالة من التخوف وتتبع نظرات الآخرين، هو الحملة الإعلامية الواسعة على مستوى العالم ككل، في الحديث عن كورونا، وتتبع حالات المصابين، وأخذ جميع بياناتهم الشخصية ومخالطيهم.

وهذا ما دفع أخصائيي الاجتماع إلى التساؤل عن ماهية هذا الضخ الكبير الذي أثر على جميع تفاصيل الشعوب على مستوى العالم ككل، وليس فقط الأردن، من خلال تصويره بأنه مرض فتاك وخطير وسريع العدوى، على الرغم من أن الآراء العلمية الطبية توضح في الوقت ذاته إمكانية الشفاء منه بنسب عالية.

وما يتخوف منه جريبيع، كأخصائي اجتماعي ومتتبع لما يدور في العالم وتأثيره على المجتمع، من أن تتحول إصابة البعض بالمرض، إلى حالة من الخوف والضمور الاجتماعي والشعور بـ”الوصمة الاجتماعية”، خاصة وأن هناك بعض الأشخاص يحملون المريض الذنب لكونه قد أصاب غيره بالعدوى، كما ظهر في بعض الحالات المرضية، على الرغم من أنه لا ذنب لهم.

ويضيف “وقد يكون لذلك آثار نفسية ومرضية عليهم قد تعصف بجهاز المناعة لديهم نتيجة التوتر والتفكير والطاقة السلبية التي قد تحيط بهم، ولكن، هذا ما يحدث فعلياً في المجتمعات جميعها، ويتطلب أن تتغير النظرة المجتمعية للمصاب ومحاولة دعمه ومساعدته على تخطي جميع الآثار النفسية والسلوكية التي تأثرت خلال فترة علاجه وخضوعه للعديد من الفحوصات العلاجات والآلام التي عصفت به في تلك الفترة، وهذا يحتم على جميع أخصائيي الاجتماع في المملكة أن يكونوا بجانب العاملين في معركة مجابهة كورونا لمساعدة الأفراد والمجتمعات على اختلافها”.

هذا الدور “المجتمعي”، كما يصفه جريبيع، يتمثل من خلال بث الرسائل الإيجابية في المجتمع، التي تدعو إلى عدم التهويل لما قد يحدث للمريض، وخاصة بعد شفائه، كون المريض لا يخرج من المستشفى والحجر الصحي، إلا بعد مروره بالكثير من الفحوصات الطبية التي تثبت شفاءه، وهذا يأتي بالتزامن من الدور الإعلامي، وهو مهم جداً، كما دور العبادة ومؤسسات التعليم، والعلماء، والسياسيين المؤثرين، لرفع الروح المعنوية في المجتمع، من مرضى وأهاليهم ومحيطهم وأحيائهم وحتى لدى زملائهم في العمل.

ويشدد جريبيع على أن هذا التعاون في دعم المرضى “المتشافين” يأتي لكون المجتمع خاض تجربة فريدة وفي ظروف استثنائية، اشتملت على حظر التجول والحجر الصحي، ولم تعش تلك الظروف العديد من الأجيال الحالية، التي تأثرت بهذه الظروف التي أدت إلى تغيير في العادات الاجتماعية، وغيرت ثقافة الأفراد.

وترى أخصائية الاحتياجات الخاصة والعلاج السلوكي أمل الكردي، أن أحداث “كورونا” رافقها نشر معلومات خاصة ببعض المرضى وعائلاتهم، أصبحت في متناول الكثيرين، ليقع هؤلاء الأشخاص عرضة للانتقاد الجارح أحيانا، وتوجيه كلام غير ملائم لهم، من قبل من أسمتهم “متطفلين”، ووصفتهم بأنهم “عديمو مسؤولية”، ويلقى عليهم اللوم حول عدم انتباههم.

وتضيف الكردي “فيما تسابق آخرون لبث إشاعات وأخبار غير دقيقة عنهم وانتهاك خصوصياتهم، كما في نشر صورهم، على سبيل على المثال، وكأن ما يُلصق بهم “وصمة” رغم أنهم غير مسؤولين عنها، في الوقت ذاته كان هناك أشخاص مسؤولون وتصدوا لتلك الإشاعات”.

وتوجه الكردي سؤالها للمجتمع بشكل عام، والمسيئين بشكل خاص، بقولها “ماذا لو أصبتم أنتم أو أحد ذويكم بالفيروس، ما شعوركم وقتها؟، عند تعرضكم لسيل من الانتقادات الجارحة والمؤذية، ماذا ستفعلون؟ ما ردكم على كل من نشر معلومات تخص عشيرتكم أو مكان سكنكم وصوركم وكل ما هو شخصي؟، كيف من الممكن أن تستطيعوا الحفاظ على صحتكم النفسية والمعنوية لمواجهة ما حل بكم من مرض في ظل ما ترونه متداولا من أخباركم الخاصة؟، وما العقوبات التي تتمنون أن تحل بكل من آذاكم وأزعجكم؟”.

وتتمنى الكردي من هؤلاء “المسيئين”، أن يتحروا الصدق والأمانة عند الإجابة عن تلك الأسئلة، واعتبار الأمر فرصة لمراجعة النفس، والتوقف تماما عن توجيه الاتهامات والملامة للمصابين، أو حتى إلقاء النكات التي هي الآن ليست في مقامها، ولا مكانها المناسبين، بل هي ربما مؤذية حاليا أكثر من الانتقادات المسيئة، لما تحتويه من سخرية وعدم اكتراث لمشاعر المصابين وألمهم.

وتعتقد الكردي أن المجتمع يمر الآن بأزمة عالمية حتماً ستمضي وتنتهي، لكن من الجميل لو شددنا أزر بعضنا بعضا، وكنا عونا وسندا للمصابين وذويهم، وتراجع كل مسيء عن إساءته، تكاتفا ضد هذا الفيروس لأجل هزيمته وجعله من الماضي.

وتوجه الكردي نصائح للمصابين وأبرزها؛ “التحلي بالروح المعنوية العالية، والإيمان والصبر وضبط النفس وعدم الهلع، واتباع أوامر وإرشادات الطبيب المعالج واستقاء المعلومة منه، والتواصل مع الأهل والأصدقاء عبر الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي بحثاً عن الدعم المعنوي لهم، والتخفيف من ألم البعد عنهم، فيما يقع على عاتق الآخرين إظهار الدعم المعنوي والتعاطف مع المصابين، وتقديم الدعم بأشكاله لهم إن أمكن، ورصد الأشخاص المسيئين للمصابين وملقي النكات ومروجي الإشاعات والتصدي لهم، وبث الطمأنينة والرسائل الإيجابية المحفزة”.

ويحتم على المجتمع، بحسب الكردي، “نشر قصص النجاح التي تخص المصابين الذين قهروا هذا الفيروس وتغلبوا عليه وتداولها”، ففي ظل هذه الأزمة لا يكفي أن تقوم الجهات المسؤولة بقطاعاتها المختلفة، بل إظهار دورنا كمواطنين صالحين نساند بلدنا، ونكون عونا له.