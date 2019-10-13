متعطلون عن العمل يعتصمون أمام محافظة مادبا

أحمد الشوابكة

مادبا- نفذ عدد من المتعطلين عن العمل اعتصاما أمام مبنى محافظة مادبا اليوم الأحد، للمطالبة بتوفير وظائف لهم.

والتقى المحافظ الدكتور بلال النسور بعدد من المتعطلين بحضور أعضاء من مجلس المحافظة “اللامركزية”، ومن مجلس بلدية مادبا، وتم التباحث حول توفير فرص عمل للمتعطلين.

وأكد المحافظ أنه سينقل مطالب المتعطلين إلى كافة الجهات المختصة، مشيرا إلى أنه ليس صاحب صلاحيات بشأن التعيينيات.

وقال المتحدث باسم المتعطلين خالد الطرمان الأزايدة، إن المتعطلين يقبلون بالعمل بالحد الأدنى من الوظائف، حيث أن أغلبهم من أرباب الأسر ولا يوجد أي دخل لهم، وبينهم من يحمل شهادات جامعية وآخرين لم يستطيعون استكمال دراستهم الجامعية.