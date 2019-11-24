متعطلون عن العمل يلتقون محافظ إربد بعد فض اعتصامهم

احمد التميمي

اريد – التقى متعطلون عن العمل في محافظة اربد اليوم الأحد، بمحافظ اربد رضوان العتوم.

وكان العشرات من المتعطلين اعتصموا صباح اليوم أمام مبنى محافظة اربد للمطالبة بوظائف تتناسب مع مؤهلاتهم الجامعية.

وجاء هذا اللقاء عقب اجتماع وفد من المتعطلين عن العمل مع وزير العمل نضال بطاينة مساء أمس السبت، لتقريب وجهات النظر بين المتعطلين عن العمل والمسؤول، وإيجاد فرص وحلول لمشكلة البطالة.

واستمع المهيدات لأراء ومقترحات الشباب المتعطل عن العمل، وتم الاتفاق على الأخذ ببنود الاجتماع الذي تم في مكتب الوزير، وتشكيل لجان عن المتعطلين عن العمل، وإجتماع ممثلين عنهم مع الوزير قريبا، لدراسة الفرص المتاحة في القطاع الخاص، وتدارسها مع الشباب.

وكان وزير العمل وعد الوفد الذي زاره في مكتبه، بإيجاد فرص عمل لائقة في القطاع الخاص، وبرواتب تناسب المؤهلات والخبرات، وسيتم دراسة الحالة الاجتماعية لجميع المتقدمين، وأكد البطاينة أنه سيتم تنظيم سلسلة لقاءات مع المتعطلين عن العمل في جميع المحافظات قريبا.