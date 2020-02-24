متقاعدو”الأمن العام” يشكرون الملك على المكرمة الملكية السامية

عمان-الغد- أصدر متقاعدو مديرية الأمن العام (الأمن، الدرك والدفاع المدني) بيانا اعربوا فيه عن شكرهم لجلالة الملك عبدالله الثاني، على المكرمة الملكية السامية في دعم صدندوق اسكان الضباط وصرف مستحقات فورية لـ 600 من الضباط المتقاعدين، وإنشاء إدارة مختصة بشؤون المتقاعدين.

وتاليا البيان:

“بقلوب تنبض بحب الوطن، عامرة بالولاء لقيادته الهاشمية الحكيمة، نمضي نحن متقاعدي الأمن العام على درب الوفاء، خلف الراية الهاشمية المظفرة، لنكون على الدوام كما عهدنا سيد البلاد -حفظه الله -، صفاً واحداً مع إخواننا العاملين والمتقاعدين من حملة الشعار.

وإننا إذ نبارك لأنفسنا بالدعم الملكي الوصول، والذي كان آخره المكرمة الملكية السامية بدعم صندوق إسكان ضباط مديرية الأمن العام بكافة تشكيلاتها، وتأسيس إدارة تعنى بشؤون المتقاعدين، فإنه ليطيب لنا في هذا المقام بأن نرفع لجلالة القائد الأعلى أسمى آيات الولاء والانتماء، مؤكدين على ثباتنا في صف الوطن، وقيادته الهاشمية الحكيمة.

كما وأننا ونحن في هذه الظروف التي تحيط ببلدنا العزيز، لنشدد على دعمنا لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني المشرفة في الدفاع عن الأمة ومقدساتها، ونقول له ” سر يا سيدي فنحن معكم، بارين بقسمنا، أوفياء لأردننا، ومخلصين لتراب نذود عنه بالمهج والأرواح، ماضيين في ركب جلالتكم وأنتم من صدقتم العهد والوعد فينا وفي الوطن”.

كما ولا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل، لمدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، لما لمسناه منه من صدق ووفاء، ومساعي خيرّة تجاه المتقاعدين، وهو القائد الذي أثبت بأنه على قدر المسؤولية في تنفيذه للتوجيهات الملكية الحكيمة”.