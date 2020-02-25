متقاعدو الأمن العام يشكرون الملك بوقفة حاشدة في عمان (صور وفيديو)

عمان-الغد- نفذ حشد كبير من متقاعدي مديرية الأمن العام (الأمن العام، الدفاع المدني وقوات الدرك) صباح اليوم، امام حدائق الحسين في عمان وقفة حاشدة تعبيراً عن شكرهم لمكرمة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم بدعم صندوق الاسكان العسكري لضباط الامن العام وانشاء ادارة تهتم بشؤونهم.

وأعرب متقاعدو الأمن العام خلال الوقفة عن عظيم امتنانهم لجلالة الملك على دعمه الدائم لهم رافعين اسمى آيات الولاء والانتماء لجلالته الداعم الأول لهم والراعي لشؤونهم والساعي دوماً لتحسين ظروفهم المعيشية، معلنين أنهم سيبقون الجند الأوفياء المخلصين لتراب هذا الوطن والعرش الهاشمي المفدى.

وحمل المتقاعدون صور جلالة الملك ولافتات عبروا خلالها عن شكرهم وامتنانهم لجلالة الملك على مكارمه الملكية السامية لدعم المتقاعدين وكان آخرها دعم صندوق إسكان ضباط مديرية الأمن العام بكافة تشكيلاتها، وتأسيس إدارة تعنى بشؤون المتقاعدين.

وقدم المشاركون بالوقفة شكرهم لمدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، على مساعيه الجادة واهتمامه بمتابعة كل ما يهم المتقاعدين ويحسن من مستوى حياتهم وتواصله الدائم معهم، واصدار أوامره المباشرة بتنفيذ التوجيهات الملكية الحكيمة وصرف ٦٠٠ قرض اسكان لضباط الامن العام المتقاعدين.

وكان جلالة الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة قد وجه بدعم صندوق الإسكان العسكري لضباط الأمن العام المتقاعدين، إيمانا بدورهم الكبير في خدمة الوطن وأمنه، وجهودهم وتضحياتهم أثناء فترة خدمتهم، وما زالوا يقدموه.

كما وأصدر متقاعدو مديرية الأمن العام، يوم أمس، بياناً أعربوا فيه عن شكرهم لجلالة الملك عبدالله الثاني، على المكرمة الملكية السامية بدعم صندوق إسكان الضباط وصرف مستحقات فورية ل ٦٠٠ من الضباط المتقاعدين، وإنشاء إدارة مختصة بشؤون المتقاعدين.