متقاعدو الدرك يزورون الباقورة

عمان- زار وفدٌ يضم عدداً كبيراً من متقاعدي قوات الدرك، اليوم الخميس، واجهة المنطقة العسكرية الشمالية ( منطقة الباقورة )، حيث استمع الوفد إلى إيجاز حول مساحة المنطقة، ومكوناتها وخصائصها الزراعية، والمهام والواجبات الموكولة لنشامى المنطقة العسكرية الشمالية فيها.

وتأتي هذه الزيارة التي نظمتها قوات الدرك بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بهدف الاطلاع على الأهمية الطبيعية والاستراتيجية لمنطقة الباقورة الأردنية.

وجال متقاعدو قوات الدرك في منطقة الباقورة، تحت إشراف قيادة المنطقة العسكرية الشمالية، حيث اطلعوا على معالمها وتعرفوا على أبرز المحطات التاريخية للمنطقة.

وفي نهاية الزيارة، أعرب متقاعدو قوات الدرك عن اعتزازهم بالقرار الحكيم والشجاع الذي اتخذه جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإنهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر وإعلان السيادة الأردنية الكاملة على ترابها، مؤكدين أنهم سيبقون على العهد، سنداً للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ملتفين حول الراية الهاشمية الحكيمة.-(بترا)