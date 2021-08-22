متقاعدو “اليرموك” عن مكافأة نهاية الخدمة: الجامعة تماطل

إربد – اشتكى متقاعدون من جامعة اليرموك اليوم الأحد تأخر صرف مكافأة نهاية الخدمة.

وقالوا، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الجامعة تؤخر دفع مستحقات نهاية خدمتهم، وترحلها عبر 3 إدارات متتالية، دون أن تفي بوعودها تجاه مطالبهم مع أنها حقٌ من حقوقهم

وأضافوا أن هناك متقاعدين مضى على تقاعدهم أكثر من سنة، دون أن يحصلوا على مستحقاتهم واتهموا إدارات الجامعة المتعاقبة بالتسويف والمماطلة، بحجة عدم توفر المخصصات المالية

وطالبوا إدارة الجامعة الجديدة بالإسراع بصرف مستحقاتهم المالية ، نظرا لارتباطهم بالتزامات ونفقات تفوق قدراتهم وامكاناتهم، لافتين إلى أنهم يجدون صعوبة في توفير احتياجات أسرهم ومتطلباتها ،

من جهته، أوضح الناطق الاعلامي باسم الجامعة ومدير العلاقات العامة، مخلص العبيني، أن رئيس الجامعة المعين حديثا الدكتور إسلام مساد التقى ممثلين عن الموظفين المتقاعدين، ووعد بتلبية مطالبهم بأقرب وقت ممكن.

وأشار العبيني أن تلبية مطالب الموظفين التي وصفها بـ”المحقة والمشروعة”، مرتبطة بتوفر المخصصات المالية، والتي تسعى إدارة الجامعة لتوفيرها بالسرعة الممكنة، مؤكدا أن رئيس الجامعة أوعز بالبحث عن منافذ مالية ومصرفية، لتوفير مخصصات مكافأة نهاية الخدمة لأكثر من مئة متقاعد، لم يحصلوا عليها لغاية الآن.