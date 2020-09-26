متلازمة تكيس المبايض.. نصائح عند زيارة الطبيب

عمان- وقتك مع طبيبتك النسائية محدود، لذا فهو ثمين. كما تود مريضات تكيس المبايض طرح الكثير من الأسئلة، لذا إليكم ما يجب أخذه في الزيارة الأولى للاستفادة القصوى من وقت زيارتكم.

مفكرة للمواعيد: جهزوا مفكرة حتى تسجلوا فيها مواعيد الجلسات المقبلة. وأخبروا طبيبتكم إن كنتم زرتم أطباء من قبل بخصوص الحالة المرضية نفسها لتغنيكم عن إجراء فحوصات جديدة.

مادة للمطالعة: احرصوا على الوصول بالموعد المحدد، وأن يكون بحوزتكم كتاب أو مجلة لإلهائكم في حالة انشغال طبيبتكم في المستشفى أو انشغالها مع مريضة أخرى؛ حيث إن ليس جميع غرف الانتظار تحتوي على مواد للمطالعة.

سجل الأعراض المرضية: أحضروا معكم إلى الموعد سجلا بأعراضكم المرضية لأن طبيبتكم ستريد معرفة التفاصيل. فعلى سبيل المثال، إذا كانت دورتك الشهرية غير منتظمة، فإنه من الأفضل وجود مفكرة تظهر مواعيد آخر ثلاث دورات لأن الطبيبة ستستفسر عن مواعيد بدئها وانتهائها، لذا كوني مستعدة للإجابة عن أسئلتها. من المهم للغاية تذكر وقت بدء ظهور أي أعراض مرضية، إضافة إلى الأعراض المرتبطة بها كالشعور بالألم أو الغثيان أو الحمى. واشملوا سجلا خاصا بالأدوية التي تأخذونها في وقت زيارة الطبيبة أو أخذتموها سابقًا.

قائمة أسئلة: اكتبوا الأسئلة التي تريدون طرحها على الطبيبة ولا تشعروا بالإحراج من تدوين أجوبتها أو أخذ ملاحظات بتعليماتها. اطلبوا كشفًا لتفهموا أكثر عن المشكلة التي تعانون منها، ويمكنكم قراءته في وقت لاحق.

يميل الأطباء إلى استخدام مصطلحات طبية لا يستطيع الإنسان العادي فهمها، لذلك إن لم تستطيعوا فهم شيء اطلبوا من طبيبتكم التحدث ببساطة أكثر. لا تغادروا العيادة حتى تتأكدوا من فهم خطة العلاج التي وضعتها لكم الطبيبة.

يميل الأطباء إلى استخدام مصطلحات طبية لا يستطيع الإنسان العادي فهمها، لذلك إن لم تستطيعوا فهم شيء اطلبوا من طبيبتكم التحدث ببساطة أكثر. لا تغادروا العيادة حتى تتأكدوا من فهم خطة العلاج التي وضعتها لكم الطبيبة. مثانة ممتلئة: اتركوا مثانتكم ممتلئة عندما تزورون طبيبتكم النسائية، ما يسهل إجراء اختبار الموجات فوق الصوتية ويجعلها أكثر دقة.

ما متلازمة تكيس المبايض؟

هي خلل في معدلات الاستروجين والبروجسترون في جسم المرأة. وهذا يؤدي إلى ظهور تكيس على المبيض (كتل حميدة) وقد يسبب مشاكل في دورة الحيض والخصوبة وغيرها.

الدكتورة ليان أوتي

استشارية النسائية والتوليد واختصاصية جراحة المنظار

مجلة “نكهات عائلية”