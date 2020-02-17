متوعداً غير الملتزمين.. الحموري: البدء بتخفيض أسعار 76 سلعة

عمان – الغد- أظهرت دراسة أجرتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين انخفاض مؤشرات أسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية التي شملها قرار مجلس الوزراء بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات مؤخراً .

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري في تصريح صحفي اليوم أن المؤشرات السعرية التي رصدتها الوزارة أظهرت بدء انعكاس قرار تخفيض ضريبة المبيعات حيث سجلت أسعار بعض السلع انخفاضا في السوق المحلي .

وأشار الى أن بعض شركات الألبان التزمت بالقرار وقامت بتخفيض الأسعار اضافة الى انخفاض الأسعار في أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية والمؤسسة الاستهلاكية العسكرية وعدد من المولات .

وثمن وزير الصناعة والتجارة والتموين الدور الكبير الذي يقوم به القطاع التجاري والمنتجين والمستوردين لتزويد السوق المحلي باحتياجاته من مختلف السلع والمنافسة التي تصب في مصلحة المستهلك.

وبين أن الوزارة تواصلت خلال الفترة الماضية مع المصانع والتجار وأصحاب المولات والمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية بهدف التباحث حول تطبيق قرار مجلس الوزراء بتخفيض ضريبة المبيعات على ( 76 ) سلعة وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق هذا القرار وعكسه على أسعار تلك السلع

وقال د. الحموري إن الوزارة ومن خلال الجولات الميدانية الرقابية ستواصل رصد أسعار كافة السلع بخاصة المشمولة منها بقرار تخفيض ضريبة المبيعات مؤكدا ان الوزارة في حال عدم الالتزام بالقرار ستطبق قانون الصناعة التجارة بتحديد سقوف سعرية خلال الفترة المقبلة.

كما أكد مجدد ان انخفاض أسعار هذه القطاعات جاء حرصا من الحكومة على تخفيض الأعباء عن المواطنين وبالتالي لا بد من تجاوب مختلف القطاعات التجارية مع هذا القرار بتخفيض الاسعار وعكسه على الأسعار في السوق المحلي لقطاعات المستهلكين.

وتراقب الوزارة بشكل يومي أسعار مختلف السلع الأساسية والغذائية والتموينية والتي تشكل سلة الغذاء الرئيسية من خلال الجولات الرقابية التي تقوم بها فرق الرقابة على الأسواق في كافة مناطق المملكة وتحليل هذه الأسعار من حيث الانخفاض والارتفاع والاستقرار .

وأشار د. الحموري الى أنه واستنادا الى نتائج الدارسة فان هنالك وفرة كبيرة من مختلف السلع التموينية في السوق المحلي .