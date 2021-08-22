متى تجري “الأردنية” تشكيلاتها الأكاديمية؟

تيسير النعيمات

عمان – رجح مصدر رسمي في الجامعة الأردنية اجراء التشكيلات الأكاديمية في الجامعة خلال 10 أيام وذلك بعد أن ينسب رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات لمجلس الأمناء بهذه التشكيلة .

وأشار المصدر ل”الغد ” أن التشكيلات الإدارية ستكون في وقت لاحق للتشكيلات الأكاديمية .

والتشكيلات الاكاديمية تجرى بقرار من مجلس امناء الجامعة بناء على تنسيب رئيس الجامعة .

وتنص الفقرة (هاء) من المادة العاشرة من قانون الجامعات الاردنية رقم 18 لسنة 2018 والتي تحدد مهام وصلاحيات مجلس الامناء على “تعيين نواب الرئيس والعمداء في الجامعة ورؤساء الفروع ، وذلك بتنسيب من الرئيس “.

وحسب التشكيلات الاكاديمية الحالية في الجامعة فلرئيس الجامعة 5 نواب هم :نائب الرئيس لشؤون الكليات الانسانية ،نائب الرئيس للشؤون الادارية ،نائب الرئيس لشؤون الكليات العلمية ،نائب الرئيس للتخطيط والتطوير والشؤون المالية ،نائب الرئيس رئيس فرع العقبة .

وتضم الجامعة الأردنية 27 كلية وعمادة .

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