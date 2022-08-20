متى تدرك حاجتك إلى علاج عصب الأسنان؟

الألم العصبي السني هو الاضطراب الذي يبدأ بتنبيه النهايات العصبية التي تقع في الأسنان وحولها وفي الغشاء المخاطي للفم.

ينقل العصب السني الإحساس بالبرودة والحرارة والألم، ويؤدي التنبيه الألمي الشديد إلى الشعور بألم السن وما حول السن مع تشنج في عضلات الوجه، ويزول هذا التشنج بزوال الالتهاب.

من خلال هذه الحلقة، تجيب دكتورة الأسنان شذى حداد، عن سؤال: متى تدرك حاجتك إلى علاج العصب؟

وتبث هذه الحلقة ضمن حلقات برنامج “الغد دكتورز” الذي يعرض يومياً على منصات “الغد” على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو من إعداد الزميلات غادة الشيخ، سارة زايد وإسلام البدارنة وتصوير ساهر قدارة وإخراج مراد ميرزا.