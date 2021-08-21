“متى لحق يكبر”.. زفاف نجم “طيور الجنة” يحجز مكانه على التواصل الاجتماعي

إسلام البدارنة

عمان – احتل عدد كبير من منشورات التبريكات والتهاني على مواقع التواصل الإجتماعي بمناسبة زواج الشاب وليد مقدادي، الذي كان أحد أهم نجوم الأطفال على شاشة “طيور الجنة”.

عُرف الأخوان “عصومي ووليد” عبر شاشات الأطفال، حيث اكتسبوا شهرتهم اللامعة في جيل أطفال التسعينات في ذلك الوقت، من خلال أغاني ومقاطع فيديو كانت شبه توعوية للأطفال، كالأغنية الشهيرة “المصعد”وغيرها.

ويبلغ الشاب وليد مقداد 21 عاماً، وهو الابن الأكبر لمالك قناة “طيور الجنة”، له أربع أخوة وهم المعتصم بالله وجنى وإياد وجاد، ويمتلك شعبية كبيرة في الوطن العربي نسبة إلى انتشار هذه القناة في وسط الأطفال بالعالم العربي.

وكانت الغالبية العظمى من المغردين وسط حالة من الاندهاش، نظراً لسرعة مرور السنوات، حيث تفاجأة العديد أن وليد الذي كان طفلاً قد كبر ودخل القفص الذهبي حسب ناشطين تداولوا ذلك على السوشال ميديا.

احتفل الشاب وليد مقداد بحفل زواجه نهاية الاسبوع الماضي، حيث أعلنت قناة طيور الجنة أن وليد مقداد قد تزوج من فتاة أردنية قيل أنها قريبته وتقيم في الكويت.

وتداول ناشطون صوراً ومقاطع فيديو لمراسم زواج الشاب وليد وعروسته، حيث تصدر اسمه على صفحات التواصل الإجتماعي، وسط تمنيات لهم بعيش حياة سعيدة.

ووصلت عدد التغريدات بهاشتاغ “#وليد” قرابة الـ 20 ألفا، بين تبريكات وتهاني وبين تندر على مرور السنوات.

قال أحد الناشطين عبر موقع توتير “جميل لما تشوف شخصيات كبرت معاهم ناجحين ومتفوقين وتزوجوا، وليد مقداد من شويه كان حفل زفافه ربي يهنيه”.

جميل لما تشوف شخصيات كبرت معاهم ناجحين ومتفوقين وتزوجوا

وليد مقداد من شويه كان حفل زفافه ربي يهنيه🥳 pic.twitter.com/Ht7AMQq0rF — العربي الورفلي✪ (@AlarbiAlwerfaly) August 19, 2021

وبمشاعر الدهشة كتبت المغردة “نورا” عبر صفحتها على توتير ” ياجماعة مستوعبين انه وليد تزوج”.

ياجماعة مستوعبين انه وليد تزوج😭😭😭 pic.twitter.com/ab3DdzptTk — NORA⁷ (@khnanokook) August 21, 2021

وبصورة للعروسين من حفل زفافهما، نشرت موقع “غزة الآن” تبريكات وتهاني.

وليد خالد مقداد يدخل قفص الزوجية … مبروك 🇵🇸🎉 pic.twitter.com/8LgGvx0cX7 — غزة الآن – Gaza Now #عاجل 🚨 (@GazaNownews) August 20, 2021

وبشيء من التندر، قالت المغردة دينا عبر صفحتها “وليد بتاع طيور الجنة تجوز وانت لسه”.

https://twitter.com/donia_talat7/status/1428775004972457988

النهاردة كان فرح وليد مقداد بتاع طيور الجنة و المرادي بجد على فكرة مش تريند pic.twitter.com/fXlLzgyPjI — thegoodsideofAYA🪄𓂆🇵🇸 (@AyaRozik) August 19, 2021

النهاردة كان فرح وليد مقداد بتاع طيور الجنة و المرادي بجد على فكرة مش تريند pic.twitter.com/fXlLzgyPjI — thegoodsideofAYA🪄𓂆🇵🇸 (@AyaRozik) August 19, 2021

علقت المغردة “ماريا” عبر منشور نشرته، وقالت فيه “كم هي السنين سريعة”.

يابابا اسناني واوه وديني عند الطبيب وليد عريس رغدالوزان

ياااه كم هي السنين سريعه الف الف الف مبروك pic.twitter.com/K2GLYrKfQa — ماريا عدنان حساب جديد (@pIg57Cy041DDlFz) August 20, 2021

ونشرت إحدى الصفحات مقطع فيديو من حفل زفاف الوليد مقداد.