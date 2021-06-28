متى يكون الإدخال للمستشفى ضروريا لمصابي الاكتئاب؟

ليما علي عبد

عمان- يعالج أكثر من 90 % من مصابي الاكتئاب في العيادات الخارجية من دون حاجة للإدخال إلى المستشفى، إذ يذهب المصاب لمقابلة الطبيب أو المعالج النفسي في مواعيد معينة ويعود بعدها إلى منزله لأخذ الأدوية والقيام بالنصائح العلاجية الأخرى إلى أن يحين وقت موعده التالي.

لكن في حالات الاكتئاب الشديد والاكتئاب المقاوم للعلاج، فبعض المصابين قد يحتاجون إلى الإدخال إلى المستشفى لمدة عادة ما تكون قصيرة، إما بناء على طلبهم الشخصي أو بأمر من الطبيب المعالج، وهذا ما ذكره موقع WebMD.

مصابو الاكتئاب الأكثر عرضة لاحتياج الإدخال إلى المستشفى

يتضمن المصابون الأكثر احتمالا للاستفادة من الإدخال إلى المستشفى الفئات الآتية: