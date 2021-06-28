متى يكون الإدخال للمستشفى ضروريا لمصابي الاكتئاب؟

ليما علي عبد
عمان- يعالج أكثر من 90 % من مصابي الاكتئاب في العيادات الخارجية من دون حاجة للإدخال إلى المستشفى، إذ يذهب المصاب لمقابلة الطبيب أو المعالج النفسي في مواعيد معينة ويعود بعدها إلى منزله لأخذ الأدوية والقيام بالنصائح العلاجية الأخرى إلى أن يحين وقت موعده التالي.
لكن في حالات الاكتئاب الشديد والاكتئاب المقاوم للعلاج، فبعض المصابين قد يحتاجون إلى الإدخال إلى المستشفى لمدة عادة ما تكون قصيرة، إما بناء على طلبهم الشخصي أو بأمر من الطبيب المعالج، وهذا ما ذكره موقع WebMD.
مصابو الاكتئاب الأكثر عرضة لاحتياج الإدخال إلى المستشفى
يتضمن المصابون الأكثر احتمالا للاستفادة من الإدخال إلى المستشفى الفئات الآتية:
- المعرضون إلى إلحاق الأذى بأنفسهم أو بغيرهم: يعد منع الانتحار أكثر أسباب إدخال مصابي الاكتئاب إلى المستشفى من حيث الأهمية والشيوع، كما أن المصابين ذوي السلوكيات العدوانية تجاه الآخرين يفضل إدخالهم أيضا إلى المستشفى.
- غير القادرين على ممارسة حياتهم الطبيعية: يحتاج من تمنعهم أعراض الاكتئاب من ممارسة نشاطاتهم اليومية، ولا سيما العناية بالذات، إلى الإدخال إلى المستشفى.
- من يحتاجون إلى البقاء تحت الملاحظة الطبية: يحتاج بعض المصابين بالاكتئاب إلى المراقبة الطبية عندما يبدؤون باستخدام أدوية معينة للمرة الأولى، مما يتطلب البقاء في المستشفى إلى أن يستقر الوضع مع الدواء، وذلك أيضا يمكن الطبيب من تقييم مدى استجابة المصاب للعلاج الجديد.
- من يحتاجون إلى علاجات لا تعطى إلا في المستشفى: تتضمن تلك العلاجات ما يعرف بالعلاج بالتخليج الكهربائي electroconvulsive therapy (ECT)، كما أن البقاء في المستشفى بعد إجراء جلسة من هذا العلاج يعد مهما ليستيقظ المصاب من التخدير ويتخلص من تأثيراته أثناء وجوده تحت الرعاية الطبية، كما أن ذلك يعطي مجالا للطبيب لتقييم مدى استجابته للجلسات.
كيفية مواجهة النظرة السلبية تجاه إدخال المصاب بمرض نفسي إلى المستشفى
تشيع نظرة سلبية تجاه دخول مصابي الأمراض النفسية إلى المستشفيات، ويرى العديدون في ذلك وصمة عار، لكنه في الحقيقة ليس إلا إقامة مؤقتة تهدف إلى تحسين الأعراض لدى المصاب في أجواء آمنة ومستقرة، مع منحه فرصة لأخذ استراحة من الضغوطات الحياتية التي تلعب دورا في تفاقم الأعراض لديه. فضلا عن ذلك، فوجود المصاب تحت الرعاية الطبية يساعد الأطباء على مراقبة حالته عن قرب ومعرفة مدى استجابته للعلاجات المقدمة له.
ورغم أن النظرة إلى الدخول إلى المستشفى لأي سبب تكون سلبية دائما، فرؤية الأمر من زاوية أن الأمراض النفسية حالها كحال الأمراض العضوية تتطلب أحيانا الإدخال إلى المستشفى للضرورة يسهل على المصاب تقبل ذلك.