مجالس المحافظات: برنامج تصعيدي رفضا لتقليص موزناتها.. ولقاء مع الفايز الاحد

عمان- الغد- انتقد رؤساء مجالس المحافظات ما أسموه بـ”الاستخفاف” الحكومي والنيابي بمشاريع تنموية وخدمية لمحافظات المملكة، واقتطاعها مبالغ ضخمة من موازنانها بلغت 126 مليون دينار، دون حتى مشاورة مجالس المحافظات والعودة اليهم.

واتفق رؤساء المجالس على وضع سلسلة من الخطوات التصعيدية عقب لقاء تم تحديده مع رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز الاحد المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ لرؤساء مجالس المحافظات اليوم الخميس في مجلس محافظة العاصمة لبحث تداعيات تخفيض موازنات المحافظات ضمن موازنة 2020.

كما توافقوا على وضع برنامج تصعيدي جماعي موحد، لايصال رسالة صريحة وواضحة للحكومة والنواب، بضرورة تنفيذ الرؤية الملكية لانجاح مشروع اللامركزية، بدلا من محاولات وأدها ضمن شراكة حكومية برلمانية مفضوحة، لا تضع مصلحة الدولة ومواطنيها امام مصالح شراكة براغماتية حكومية برلمانية.