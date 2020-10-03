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مجددا..تأجيل طرح فيلم جيمس بوند الجديد بسبب كورونا

منذ 3 ساعات
بوستر فيلم جيمس بوند الجديد 2020
بوستر فيلم جيمس بوند الجديد 2020

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لندن -أعلن القائمون على أحدث أفلام جيمس بوند الجمعة تأجيل موعد طرحه إلى نيسان/أبريل 2021، في إرجاء جديد لهذا العمل المنتظر من عشاق أفلام الجاسوس الشهير بسبب وباء كوفيد-19.

مشهد من فيلم جيمس بوند 2020
مشهد من فيلم جيمس بوند 2020

وفي فيلم “نو تايم تو داي” (“لا وقت للموت”)، وهو الخامس والعشرون من سلسلة أفلام الجاسوس البريطاني 007، يمضي جيمس بوند حياة تقاعد هانئة في جامايكا إلى أن يقصده صديقه القديم فيليكس ليتر العنصر في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) طلبا للمساعدة.

مشهد من فيلم جيمس بوند 2020
مشهد من فيلم جيمس بوند 2020

ومن المتوقع أن يكون الفيلم آخر ظهور للممثل دانيال كريغ في سلسلة جيمس بوند بدور الجاسوس الشهير، بعدما أدى الدور في أربعة أفلام سابقة.

وكان مقررا عرض الفيلم في بادئ الأمر في لندن في 31 آذار/مارس 2020 قبل طرحه في باقي أنحاء العالم في نيسان/أبريل.

لكن مع انتشار وباء كوفيد-19 في آذار/مارس، أعلنت شركتا “أم جي أم” و”يونيفرسال” ومنتجا أفلام بوند، مايكل ج. ويلسون وباربارا بروكولي، عن تأجيل طرحه حتى 12 تشرين الثاني/نوفمبر في لندن، على أن يبدأ عرضه في الولايات المتحدة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر.

إلا أن هؤلاء أعلنوا الجمعة عن إرجاء جديد لطرح الفيلم حتى الثاني من نيسان/أبريل 2021 “لإتاحة المجال أمام جمهور السينما في أنحاء العالم لمشاهدته”.

وأوضح القائمون على الفيلم “ندرك أن التأخير سيكون مخيبا لآمال جماهيرنا لكننا نتطلع الآن إلى مشاركة +نو تايم تو داي+ في العام المقبل”.(أ ف ب)

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