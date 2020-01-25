مجدي يعقوب يحاضر في “العبدلي الطبي” حول مسيرته في طب وجراحة القلب

عمان- الغد- ألقى البروفيسور سير مجدي يعقوب، الذي يعد أبرز استشاريي وروّاد جراحة القلب والصدر في العالِم، والذي كرّس نفسه للبحث العلمي وخدمة الإنسانية، محاضرة ملهمة حول مسيرته في طب وجراحة القلب ونظرته المستقبلية في مستشفى ومركز العبدلي الطبي أخيرا.

واشتمل الحضور على شخصيات ومؤسسات بارزة في القطاع الطبي، ونخبة من استشاريي طب وجراحة القلب في المملكة، وأطباء من تخصصات مختلفة، حيث ابدى جميعهم الاعجاب الكبير بمسيرة وإنجازات بروفيسور سير مجدي يعقوب. وقد قام د. وليد دعمس، استشاري جراحة القلب والصدر، والذي كان تلميذا للبروفيسور سير مجدي يعقوب بتقديمه للحضور.



وتضمن حديث بروفيسور سير مجدي يعقوب تقديرا وثناء لجهود وكفاءة الأطباء الأردنيين وغيرهم من شخصيات القطاع الطبي التي تركت بصمة مميزة على صعيد منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وتم تكريم البروفيسور سير يعقوب من قبَل جمعية أطباء القلب الأردنية كما واختتمت المحاضرة بحفل عشاء تجاذب فيه الحضور من مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية أطراف الحديث فيما يتعلق بإنجازات الضيف القدير ومسيرته الطبية.

وقد قدّم الفريقان الإداري والطبي في مستشفى – مركز العبدلي الطبي لمحة تعريفية عن المستشفى للبروفيسور سير مجدي يعقوب بهدف استعراض مختلف مرافق المستشفى مع التركيز الخاص على مركز رعاية القلب، كما تعرّف البروفيسور سير يعقوب على قسم الأشعة وعيادة القلب الخارجية ومختبرات القسطرة المجهزة بأحدث المعدات والأجهزة وغرف العمليات ووحدة العناية المركزة.

وعقد بروفيسور سير مجدي يعقوب حلقة نقاش مع فريق طب وجراحة القلب الذي تتعدد تخصصاته ويديره د. رمزي طبّلت، حيث قام الأطباء بتبادل أفكار ملهمة عن أفضل الممارسات الطبية المتبعة في علم القلب والشرايين.

وقدّم بروفيسور سير مجدي يعقوب النصائح والتوصيات فيما يتعلق بقسم الجودة الذي يديره د. قيس البلبيسي، وقسم البحث الذي تم إطلاقه مؤخراً والذي يديره د. نزيه قادري. ويعتبر القسمان المذكوران أساسيان في دعم الرؤية المرجوة لمركز رعاية القلب التي تصب في أن يصبح مركزاً للتميز.

وقام د. البلبيسي بتوضيح منظومة عمل المستشفى التي تتمحور حول رفع درجة الأمان للمرضى وتحسين تجربتهم مع التركيز على تحقيق نتائج مثلى. واستعرض د. قادري مدى أهمية البحث العلمي كعنصر أساسي يدعم رسالة المستشفى، والخطوات التي يتبعها المستشفى لتحفيز ودعم الأطباء وسائر اعضاء الفريق الطبي لتشجيع الابداع ونشره.

بروفيسور سير يعقوب هو مؤسس ورئيس قسم البحوث في مركز علوم القلب في مستشفى هارفيلد (مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب)، حيث يشرف هناك على 60 عالما في مجالات هندسة الأنسجة وتجديد عضلة القلب وبيولوجيا الخلايا الجذعية وعلاج المراحل النهائية لفشل القلب وعلم المناعة المرتبط بزراعة الأعضاء. كما أنه المؤسس لشبكة مجدي يعقوب للبحوث والتي بدورها أنشأت مركز قطر لبحوث القلب والأوعية الدموية. وقد أسس بروفيسور سير مجدي يعقوب أكبر برنامج في العالم لزراعة القلب والرئتين، كما طوّر عمليات طبية أولى من نوعها لمعالجة عدد من العيوب القلبية الخلقية المعقدة. وأسس البروفيسور سير يعقوب جمعية “سلسلة الأمل” لدعم وعلاج المرضى الذين يحتاجون لعمليات جراحية للقلب في مختلف دول العالم.

وتحدث د. رمزي طبّلت رئيس قسم طب وجراحة القلب عن الزيارة قائلاً: “يُعرف البروفيسور سير مجدي يعقوب عالمياً بإنجازاته ودعمه المتواصل لمجال جراحة وزراعة القلب والبحوث الطبية، كما أنه شخصيّة إنسانية خيّرة وسخيّة حيث أن المؤسسة التي أنشأها تميّزت بالعطاء المستمر ودعم الكثير من الناس وتغيير حياتهم للأفضل. تشرفنا شرفا كبيرا باستضافته في الأردن والاستماع إلى أفكاره الجوهرية حول رعاية القلب والجودة والبحث العلمي. نقدر جهود زملائنا في القطاع الطبي ونشكرهم على تواجدهم معنا في هذا الحدث البارز.”

مركز ومستشفى العبدلي الطبي هو مستشفى متعدد التخصصات يضم 200 سرير، وهو أول مؤسسة طبية خاصة في الأردن تقدم الرعاية الصحية المتمركزة حول المريض. وقد تم افتتاح المستشفى ومباشرة عملياته في صيف عام 2019، ويضم أقسام التشخيص والعيادات الخارجية والخدمات الطبية التي تغطي معظم التخصصات. يؤمن مستشفى ومركز العبدلي الطبي بنشر التعليم والبحوث الطبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كجزء أساسي من رؤيته.

ومن الجدير بالذكر ان قسم طب وجراحة القلب التابع للمستشفى يوفر خدمات متكاملة في مجال تشخيص ومعالجة أمراض القلب والأوعية الدموية، باشراف مجموعة من الاستشاريين المتمرسين في طب القلب والفيزيولوجيا الكهربية وجراحة القلب والصدر والأوعية الدموية، كما ان المستشفى مجهز بأحدث التكنولوجيا ويتبع ممارسات مبنية على الأدلة والأبحاث ويركز على أعلى معايير للرعاية الطبية.