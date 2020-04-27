مجد القصص لـ “الغد”: الفن يمنح مساحة من الأمل ويعبر عن الإنسانية

عزيزة علي

عمان – رأت الممثلة والمخرجة الأردنية مجد القصص أن الفنان له دور مهم في ظل هذه الجائحة، وهو دور التوعية من خلال توجيه رسائل للجمهور بالالتزام في منازلهم في المرحلة، حتى نتجاوز جميعا هذا الوباء الذي يجتاح العالم والأردن، وكذلك توجيه رسالة تحث على الممارسات الصحية مثل التباعد الاجتماعي، والالتزام بعملية التعقيم والاهتمام بالصحة.

وأشارت القصص إلى أنها ستعود بعد انتهاء هذا الوباء الى المسرح؛ حيث كانت تعمل على نص مسرحي بعنوان “القدس”، ويتحدث عن مدينة القدس ويؤكد قدسية هذه المدينة وعروبتها ونضال شعبها، فالقدس عربية وستبقى عربية وعاصمة فلسطين الأبدية.

وتحدثت القصص عن دور الفن في هذا الزمن، مشيرة إلى العديد من المنصات الإلكترونية التي يتعامل بها الجميع ليس في الأردن بل في العالم أجمع، وقد شاركت من خلال هذه المنصات بأكثر من نشاط ثقافي مثل “منتدى الجزائر للمسرح الوطني” بندوة استمرت “3” ساعات، وشارك فيها أكاديميون وجمهور كبير، وتهدف هذه الندوة إلى إيصال رسائل للجمهور تطمئنه “أننا معكم وموجودون إلى جواركم رغم هذه الجائحة”، وأيضاً شاركت في جمعية أبناء الرصيفة الثقافية/ صالون الرصيفة الثقافي من خلال هذه المنصات الإلكترونية، وهناك منصات نستطيع أن نتواصل من خلالها مع جمهورنا.

ونوهت القصص إلى دور الفنون الأخرى مثل الموسيقى والفن التشكيلي الذي يعمل على مساعدة الناس على التعبير عما يجول في داخلهم وإنسانيتهم ويمنحهم مساحة من التأمل.

أما بخصوص المسرح في هذه المرحلة، فللأسف لا يستطيع التفاعل مع الجمهور مثل باقي الفنون، لافتة إلى أن الجمهور يستطيع الاطلاع على التجارب المسرحية الأردنية والعربية والعالمية وهو جالس في بيته من خلال قنوات “يوتيوب”، فالفن له دور مهم في التوعية والتثقيف ورفع الوعي لدى الجماهير لنتجاوز هذه الأزمة.

ورأت القصص أنه وقبل صدور قرار العودة إلى الإنتاج التلفزيوني الأردني، كان الوضع صعبا، ولكن هذا القرار حل جزءاً من مشكلة شريحة معينة من الفنانين، ولم يحل مشكلة كل الفنانين، لافتة إلى وجود قسمين في نقابة الفنانين الأردنيين: قسم الدراميين: ويقسم إلى دراما تلفزيونية، ودراما مسرحية، وقسم الموسيقيين وأيضاً يقسم إلى جزأين أحدهما يعمل في الدراما، والآخر يعمل في المناطق السياحية، وهم أكثر المتضررين لأنهم يعملون في المناطق السياحة التي هي مغلقة الآن بسبب الجائحة، داعية الجهات المسؤولة إلى الالتفات لهؤلاء الموسيقيين ودعمهم في هذه الفترة.

وأشارت القصص إلى أنها في الحجر المنزلي تقوم بتقديم المحاضرات لطلابها وذلك عبر الإنترنت “أون لاين”؛ حيث تبدأ المحاضرة من الساعة 2 ظهراً حتى 12 ليلاً، مبينة أن لديها “62” طالباً في “5 مواد”، كل واحد أخذ من 4 إلى 5 واجبات، وهذا يحتاج إلى متابعة مستمرة معهم عبر الإنترنت، إلى جانب “جروبات واتس أب” لتوصيل المعلومة الصحيحة لهم، وهذا متعب جداً “لأني أشرح أكثر من مرة ووسائل مختلفة، وهذا يأخذ وقتاً كبيراً، بينما في الجامعة يبدأ الدوم في وقت محدد ويكون الانتهاء في وقت محدد، ولكن في المنزل كل الوقت مفتوح لهم حتى يومي الجمعة والسبت”.

ومجد القصص ممثلة ومخرجة ومؤلفة مسرحية حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من الجامعة الأردنية العام 1979، وبكالوريوس إخراج وتمثيل من جامعة اليرموك العام 2003، وحاصلة على الماجستير في “مسرح فيزيائية الجسد”، من جامعة لندن، والدكتوراه في التخصص نفسه من جامعة بيروت العام 2014، وتقوم بتدريس التمثيل والإخراج في الجامعة الأردنية.

وقد قدمت القصص العديد من العروض المسرحية منها: “شكسبير صوفيا”، “الحب في زمن الحرب”، “بوابة رقم 5″، “بلا عنوان”، “أوركسترا”، “قالب كيك” وغيرها من الأعمال، وقد حصلت القصص على العديد من الجوائز عن أعمالها.

وفي مجال الدراما التلفزيونية، قدمت القصص زهاء “40” عملاً تلفزيونياً منها “جدار الشوك”، “أمل لا ينتهي”، “المشوار الطويل”، “هاربة من النور”، وآخرها “الدرب الطويل”.