“مجزرة” تحكيم أردنية بالدوري اللبناني.. رسالة “وعيد” لمسؤول بالاتحاد بسبب التعيينات

خالد الخطاطبة



عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

طنوس يتفق مع حطين السوري

اتفق اللاعب محمد طنوس، مع نادي حطين السوري، للعب في صفوف فريقه لكرة القدم، خلال المرحلة المقبلة من الدوري السوري.

وشهدت الأيام القليلة الماضية، مفاوضات بين الجانبين، انتهت بالاتفاق على كامل التفاصيل، على أن يكون اللاعب قد حزم حقائبه يوم أمس السبت، متوجها إلى سورية، للتوقيع الرسمي على العقد، تمهيدا لبدء مرحلة الاحتراف.

وكان طنوس اتفق في الفترة الأخيرة، على إجراء تسوية مع النادي الفيصلي، بسبب مستحقات مالية متأخرة، بانتظار بدء مرحلة احتراف جديدة في سورية.

“مجزرة” تحكيم أردنية في الدوري اللبناني

شهد الدوري اللبناني لكرة القدم، مجزرة تحكيم أردنية، عندما أشهر الحكم الأردني محمد عرفة 16 بطاقة ملونة للاعبين، خلال مباراة فريقي السلام زغرتا والحكمة، التي جرت أول من أمس، ضمن منافسات الدوري اللبناني، وانتهت بفوز السلام بنتيجة 2-1.

وأشهر عرفة خلال المباراة، 14 بطاقة صفراء، وبطاقتين حمراوين مناصفة بين الفريقين، الأمر الذي دفع بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، لإبداء دهشتها من هذه البطاقات الملونة الكثيرة التي أخرجها الحكم للاعبين، معتبرين أن الحكم كان منفعلا بشكل لافت، الأمر الذي دفعه لمجزرة إنذارات.

يشار إلى أن الحكمين الأردنيين أيمن عبيدات وحمزة سعادة، تواجدا أيضا ضمن الكادر التحكيمي للمباراة.

شهيناز تجدد عقدها مع نادي الاتحاد السعودي

جددت نجمة الكرة النسوية الأردنية شهيناز جبرين، عقدها مع فريق نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم، لمواصلة اللعب في صفوف فريقه النسوي لموسم جديد.

وشهد أول من أمس، إعلان تجديد العقد بين الطرفين، حيث سعى نادي الاتحاد لتجديد العقد، في ظل المستويات الفنية الجيدة التي تقدمها اللاعبة الأردنية مع نادي الاتحاد في الموسم الكروي الحالي الذي ينتهي قريبا، بانتظار ظهور شهيناز مع الاتحاد في الموسم المقبل.

إلى ذلك اقترب فريق النصر السعودي الذي تحترف في صفوفه النجمة الأردنية ميساء جبارة، من الظفر بلقب الدوري النسوي السعودي، بعد فوزه أول من أمس على فريق الاتحاد بنتيجة 2-1.

رسالة “وعيد” صوتية لمسؤول بالاتحاد بسبب التعيينات

تلقى مسؤول في أحد دوائر اتحاد كرة القدم، رسالة صوتية من أحد المدربين المحليين، تحمل في طياتها الوعيد بكشف بعض التفاصيل، وذلك بعد خلو اسم هذا المدرب من التعيينات الأخيرة في فرق منتخبات الفئات العمرية التي أعلن عنها اتحاد الكرة في الأيام الأخيرة.

المدرب المحلي وفي تصريح لـ”الغد” كشف عن التفاصيل، بالإشارة إلى أن هذا المسؤول في اتحاد الكرة، وعده بأن يكون اسمه ضمن كوادر المنتخبات الوطنية، مقابل مساعدته في تعيين مدرب عربي في أحد الأندية العربية.

المدرب الأردني قال: أنجزت طلب المسؤول، وقمت بمساعدته في تعيين المدرب العربي، ولكني تفاجأت بخلو اسمي من الكوادر الفنية في منتخبات الفئات، الأمر الذي دفعني لارسال رسالة صوتية لهذا الشخص، لابداء غضبي، ليرد بضرورة امهاله حتى اليوم الأحد، للحديث معه بتفاصيل متعددة.

ولوح المدرب بنقل هذه الملاحظة إلى كبار مسؤولي الاتحاد، لوضعهم بصورة ما جرى معه، لافتا إلى أن الاتحاد لا يعلم بهذه الحادثة.

قرار “إداري فني” في الوحدات

اتخذت إدارة نادي الوحدات، خلال جلستها الأخيرة التي عقدت بغياب رئيس النادي بشار الحوامدة وأمين السر عوض الأسمر، قرارا يقضي بمنع التعاقد مع لاعبين جدد، خاصة من المحترفين الأجانب، إلا بموافقة المدير الفني الذي لم تتضح هويته بشكل رسمي حتى الآن.

وجاء هذا القرار على خلفية احتجاج عدد من إداريي الوحدات، ومجموعة كبيرة من الجمهور، على التعاقدات التي ابرمها الوحدات في الفترة الأخيرة مع لاعبين محليين، يرى الجمهور أنه لا يمكنهم إحداث فوارق فنية في الفريق، مطالبين بضرورة ترك عملية اختيار اللاعبين للمدرب القادم.

حسام حسن ضمن طروحات ناد محترف

كشف مصدر مطلع في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، أن هناك توجها حقيقيا لمفاتحة المدرب المصري حسام حسن، لتولي مهمة تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وكشف المصدر أن التفكير بحسام حسن، جاء بعد عقبات واجهت التعاقد مع مدرب تونسي، بانتظار حسم الموضوع قريبا.

الحسين يدعو المحترفين الأردنيين في البحرين لحفل عشاء

وجه رئيس نادي الحسين إربد عامر أبو عبيد، الدعوة لنجوم الكرة الأردنية المحترفين في الفرق البحرينية، والمدربين الذين يشرفون على تدريب أندية بحرينية، لحضور حفل العشاء الذي اقامه على شرفهم.

ووجه أبو عبيد الدعوة للنجوم، لحضور حفل العشاء الذي يفترض أن يكون قد تم أمس، في العاصمة البحرينية المنامة، والذي يأتي في اطار تكريم النجوم والمدربين المحترفين، في مبادرة استحقت الاطراء والإشادة.

هدفان “فيصلاويان” في مرمى أبو ليلى

اهتزت شباك حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم يزيد أبو ليلى مرتين، خلال دفاعه عن ألوان فريقه الجديد الجبلين السعودي، في المباراة التي جمعت فريقه أمام فريق الفيصلي السعودي بدوري الدرجة الأولى.

وفاز فريق الفيصلي على الجبلين بنتيجة 2-1، في مباراة تقدم فيها الجبلين، قبل أن يحرز الفيصلي هدفين.

وتعتبر هذه المباراة هي الأولى ليزيد أبو ليلى، في تجربته الاحترافية الجديدة مع الجبلين، علما أن يزيد التحق بفريقه السعودي يوم الأربعاء الماضي.

وعلى صعيد المحترفين الأردنيين في فريق العين السعودي عبدالله الفاخوري ومهند خيرالله ومجدي العطار، فلم يظهروا في صفوف الفريق في المباراة الأخيرة أمام الساحل، حيث لم يشارك الفاخوري وخيرالله في المباراة، فيما لعب العطار في الثلث الأخير من اللقاء.

“ديفيز” للتنس تجذب نجوم الكرة المحلية

جذبت منافسات تصفيات كاس ديفيز للتنس، التي اختتمت أمس في عمان، عددا من نجوم الكرة المحلية، الذين وجدوا الوقت الكافي لمتابعة مباريات البطولة.

وحرص لاعبون أمثال يوسف ابو جلبوش (صيصا) وعامر ابو جاموس ومالك علان ومهند سمرين، على التواجد في مدينة الحسين للشباب، لمتابعة مباريات التنس التي جمعت المنتخب الوطني مع نظيره السلفادوري، وتحفيز لاعبي المنتخب الوطني.

ويجد اللاعبون حاليا الوقت الكافي، للقيام بالكثير من الأنشطة المختلفة، اجتماعيا ورياضيا، في ظل السبات الكروي التي تعيشه الكرة الأردنية حاليا.

لاعبات منتخب سن 17 في معسكر مغلق استعدادا للهند

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني النسوي تحت سن17 لكرة القدم، بقيادة المدربة أسيل بربراوي، قائمة اللاعبات لمواجهة الهند وديا مرتين في عمان، استعدادا لخوض التصفيات القارية والتي يستضيفها الاتحاد الأردني لكرة القدم أواخر نيسان المقبل في مدينة العقبة.

وضمت القائمة 26 لاعبة: سيلين سيف، ساجدة عيسي، رنين أبو سرور، سما شنيكات، لمى الحسنات، جنة معتوق، جنان الصاحب، هيا أبوعلي، زينة الداود، ليليا الساحلي، كاريس أبو طير، نور الكواليت، ميرا العطاري، مايا الشيخ، ندين البقاعين، راما الخاشوك، ليان المومني، كريستين حجازي، ملاك خضراوي، رغد النعيمي، حلا الرمامنة، ريحانة سليمان، تاليا الكردي، ليلى أبو بكر، جيدا كمال، ريتال سلامة.

وبدأ المنتخب معسكرا داخليا في أحد فنادق عمان أمس، يتخلله مواجهة نظيره الهندي عند الثالثة عصر غد الاثنين على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، فيما يتجدد اللقاء الخميس المقبل بنفس الوقت وعلى ذات الملعب.

وكانت قرعة الدور الأول من المنافسات القارية وضعت المنتخب بالمجموعة الثامنة إلى جانب إيران ونيبال، حيث يتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة إلى الدور الثاني من التصفيات، والذي يقام خلال الفترة من 16 حتى 24 أيلول (سبتمبر) المقبل.



كواليس النجوم



• الاسبوع الحالي يشهد توقيع اتفاقية بين ناديي الوحدات والجزيرة، بشأن انتقال عامر جاموس إلى فريق الوحدات…عقبات مالية تسببت في تأخير عملية التوقيع خلال الأيام الماضية.

• مدرب يعمل حاليا في السعودية، يعيش ظروفا صعبة، بسبب شح الراتب، وصعوبة الظروف الفنية التي يعيشها في النادي.. المدرب يكابر للتأقلم مع الواقع، خشية من اتهامه بالفشل في حال قرر العودة، وبسبب أيضا غياب فرص التدريب في الأردن، نتيجة توقف المنافسات.

• لاعبون أمثال طارق القماز وشريف النوايشة ووسام دعابس، يعتبرون ضمن خيارات فريق الجزيرة للموسم الكروي المقبل.

• اتحاد كرة القدم، يتجه نحو تعيين كشافين، لمتابعة منافسات فرق الفئات العمرية، بحثا عن المواهب الواعدة التي من الممكن أن تشكل رافدا مهما للفرق الأولى في الأندية والمنتخبات الوطنية.

• نادي الاتحاد الليبي، أعلن تعاقده مع المحترف المالي السابق في فريق الوحدات لكرة القدم أبو بكر ديارا.

• حضور أردني فاعل في الدوري الفلسطيني، بعد تألق لاعبين أمثال شاهر شلباية وعارف الحاج ومحمد المشة وفراس شلباية والمدرب رائد عساف، في صفوف فرقهم الفلسطينية.

• المنسق الإعلامي لنادي الجزيرة راضي الزواهرة، تلقى زيارات واتصالات عدد كبير من الرياضيين، لتعزيته بوفاة أحد اقاربه.. الزواهرة يتمتع بعلاقات جيدة مع الوسط الرياضي في مختلف الأندية.

• النادي الفيصلي وافق على إعارة المحترف العراقي في صفوف فريقه لكرة القدم مصطفى ناظم، إلى فريق الشرطة العراقي.

• المدرب جمال محمود، ينتظر أن يعود اليوم من الإمارات العربية المتحدة.. محمود زار الإمارات أكثر من مرة خلال شهر.



طاقم الحكام الأردني خلال مباراة السلام زغرتا والحكمة بالدوري اللبناني – (من المصدر)



