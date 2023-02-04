“مجزرة” تحكيم أردنية في الدوري اللبناني

خالد الخطاطبة – أخبار النجوم

عمان- شهد الدوري اللبناني لكرة القدم، مجزرة تحكيم أردنية، عندما أشهر الحكم الأردني محمد عرفة 16 بطاقة ملونة للاعبين، خلال مباراة فريقي السلام زغرتا والحكمة، التي جرت أول من أمس، ضمن منافسات الدوري اللبناني، وانتهت بفوز السلام بنتيجة 2-1.

وأشهر عرفة خلال المباراة، 14 بطاقة صفراء، وبطاقتين حمراوين مناصفة بين الفريقين، الأمر الذي دفع بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، لإبداء دهشتها من هذه البطاقات الملونة الكثيرة التي أخرجها الحكم للاعبين، معتبرين أن الحكم كان منفعلا بشكل لافت، الأمر الذي دفعه لمجزرة إنذارات.

يشار إلى أن الحكمين الأردنيين أيمن عبيدات وحمزة سعادة، تواجدا أيضا ضمن الكادر التحكيمي للمباراة.