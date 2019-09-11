مجلات علمية عالمية تنشر أوراقاً بحثية لطلبة أردنيين

عمان ـ الغد- نشرت صحف ومجلات علمية عالمية الأوراق البحثية لعدد من مشاريع طلبة الجامعات الأردنية الحاصلين على دعم من صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية من خلال مشروع دعم البحث والابداع لطلبة الجامعات.

وفي التفاصيل، فقد نشرت المجلة العلمية الامريكية مشروع استكشاف الخصائص الفريدة المضادة للسرطان للجسيمات النانوية للكركمين للطلاب لين الصناع وفيصل المدانات وخليل الذنيبات وزكريا دخل الله وعمر مخلوف ورشا المجالي من جامعة مؤتة / كلية الصيدلة بإشراف الدكتورة مها علي والدكتورة روان الكركي والدكتورة اريج إبراهيم.

ويهدف المشروع الى زيادة فاعلية الادوية من خلال تحضير “الكركمين” من نبتة الكركم في جسيمات نانوية مبتكرة صورة مستحلبات دقيقة مكونة من مواد ذات نشاط سطحي اساسية و مساعدة مع ماء و زيت, و توصيفها من حيث الخواص الفزيوكيميائية و الخواص المضادة للسرطان على خلايا سرطانية مختلفة وسيتم اختبار فاعليته لأول مرة على الخلايا السرطانية ، حيث أظهرت النتائج قدرته على القتل المبرمج لخلايا السرطان و تثبيط المواد المشجعة علي السرطان في العديد من أنواع السرطان مثل سرطان الكبد، الرئة ،عنق الرحم، البروستاتا، الثدي و القولون.

كما نشرت صحيفة هندية مشروع فبركة الجزيئات المعدنية النانوية لاستخدامها في تصنيع كاشفات الشعاع المبنية على المواد شبة الموصلة للطلاب هبة الخضيري وابراهيم بطاينة من جامعة العلوم والتكنولوجيا / كلية الهندسة النووية بإشراف الدكتور ربيع أبو سليم والدكتور احمد الصباغ إذ يتطرق المشروع الى استخدام طرق فبركة كيميائية لصنع جزيئات معدنية نانوية من (الذهب والفضة) ذات أحجام مختلفة واستخدام طرق قياس وتوصيف مختلفة لتحليل خصائصها واختبار فائدتها لاستخدامها كبذور لزراعة أسألك الجرمانيوم النانوية والتي تهدف الى تصنيع واختبار أسالك الجرمانيوم النانوية و استخدام هذه الأسلاك في بناء كاشف الإشعاع جاما ذو خصائص محسنة بالمقارنة مع أجهزة الكشف التقليدية.

وتناولت صحيفة هولندية مشروع science direct تأثير مضادات الالتهابات الللاسترودية على تعبير جينات الإنزيمات الأيضيية لحمض الأراكيدون في قلوب الفئران للطلبة محمد أبو شلهوب وعبدالقادر عبد بإشراف الدكتور يزن جرار من جامعة الزيتونة الأردنية / كلية الصيدلة ويتمحور المشروع حول استخدام أدوية المضادات الإلتهابات اللاستيرودية بكثرة وتوثيق تأثيرها الضار على صحة الجهاز القلبي الوعائي للإنسان حيث تهدف هذه الدراسة تحليل ميكانيكية الضرر التي تحدثه أدوية المضادات الإلتهابات اللااستيرودية على الأنسجة القلبية لفئران التجارب من خلال قياس معامل التغيير الجيني لإنزيمات الCytochrome P450s و التي تلعب دوراً رئيسيا في تحويل حمض الأراكيدونك إلى مركبات ضارة على الجهاز القلبي الوعائي كمادة ال20-Hydroxyecosteronic acid و قد أثبتت الدراسات أن ارتفاع هذه المادة في جسم الانسان مرتبط بأمراض الجهاز القلبي الوعائي كالضغط و الفشل القلبي.

يشار الى ان صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية ينفذ منذ عام 2004 مشروع دعم البحث والابداع لطلبة الجامعات بهدف توفير الأدوات اللازمة للشباب للإبداع والابتكار من خلال دعم طلبة الجامعات الأردنية لتنفيذ مشاريعهم وأبحاثهم بما يساهم في خلق مجتمع منتج وفاعل في النواحي العلمية والتعليمية.