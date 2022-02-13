مجلة “أفكار” تفتح ملف “قراءات في المشروع الفكري لحسن حنفي”

عمان- الغد- صدر العدد “396” من مجلة “أفكار” الشهرية التي تصدر عن وزارة الثقافة الأردنية ويرأس تحريرها د. يوسف ربابعة، متضمنا مجموعة من المواضيع والإبداعات الجديدة التي شارك في كتابتها نخبة من الكتاب الأردنيين والعرب.

استهل د. يوسف ربابعة العدد بمفتتح بعنوان “إربد عاصمة الثقافة العربية”، ووضح ربابعة الأسباب التاريخية والثقافية التي دعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لاختيار هذه المدينة عاصمة للثقافة العربية.

تضمن العدد ملفا بعنوان “قراءات في المشروع الفكري لحسن حنفي” من إعداد مجدي ممدوح الذي بدأ الملف بمقدمة يقول فيها: “ينضوي مشروع المفكر حسن حنفي تحت ثلاثة أبعاد: تصورات حول الماضي، ومقاربات حول الواقع الراهن، إضافة لتشوفات حول المستقبل”.

وبين مجدي أن حنفي نحت تعبيرا خاصا به لنعت هذه الأبعاد فأطلق عليها “الجبهات الثلاث” التي تشير إلى جدل الأنا والآخر في واقع تاريخي محدد، ولكل من هذه الجبهات مؤلفات وعناوين خاصة بها. يحتوي هذا الملف على مقاربات مختلفة لتلك “الجبهات الثلاث”، وشارك فيه كل من: د. أشرف حزين، د. خالد الزغيبي، د. زهير توفيق، د. غيضان السيد علي، عارف عادل مرشد، مجدي ممدوح، د. سحر سامي، د. محمد حمود البغيلي، د. محمد المصباحي؛ فجاءت المقالات المتمحورة حول الاستغراب لتعبر عن جبهة الوافد، وجاءت المقالات المتمحورة حول الثورة والتغيير لتعبر عن جبهة الواقع، بينما جاءت المقالات التي تتناول التراث والنقل والعقيدة لتعبر عن جبهة الماضي.

وفي باب دراسات، قدم د. علي جعفر العلاق قراءة في قصيدة عطاف جانم “أي غيم في غمامة”، وعاين هاشم غرايبة توق الإنسان لما هو أبعد من الحواس بمقال “أشباح ديرتنا”، وتأمل مجدي دعيبس في رواية “ماندالا” لمخلد بركات، وقدم حسن ناجي قراءة في ديوان “أول طقوس الرحيل” لعاقل الخوالدة، وألقى د. زياد أبولبن الضوء على كتاب إبراهيم العجلوني “نظرات في الواقع الثقافي الأردني”.

وكتب كايد هاشم عن أثر التحول الرقمي على القراء وعاداتهم، كما نقرأ: “جاك هيرشمان.. الشعر كسلاح فردي” لإبراهيم العامري، “سينما البطولة الفردية” لمهند النابلسي، “محمد حسني البابا أمير الخط العربي” لأمير شفيق حسانين، “الخطاط والفنان الأردني يعقوب إبراهيم” لمحمد أبوعزيز، وكتب جميل المحمد عن نـوال السـعداوي “الكتابـة بمشرط الجراحة”.

أما باب “إبداع” ففيه قصائد لـ: عمر أبوالهيجاء، سعيد يعقوب، عزت الطيري. وقصص لكل من: علي طه النوباني، د. هشام عباس، لينداء عبيد، يوسف الغزو، كما نقرأ قصة “لص” لـ”نغوين منه تشاو” ترجمة سمير أحمد الشريف، وقصة “صندوق الدمى المسحورة” لـ”روبرت دانسديل” ترجمة محمد زين العابدين. وحول أهم الإصدارات والمستجدات على الساحتين المحلية والعالمية، فكتب محمد سلام جميعان في باب “نوافذ ثقافية”. العدد من إخراج المصممة هزار مرجي، وتضمن الغلافان الأمامي والخلفي لوحتين للخطاط والفنان الأردني يعقوب إبراهيم.