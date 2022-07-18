مجلة اتحاد الجامعات العربية تصدر عددًا خاصًا لأبحاث المؤتمر الدولي الثالث للوعي الاستراتيجي والحوكمة المنعقد في “الشرق الأوسط”

صدر عددٌ خاص عن مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي، تضمن مجموعة من الأبحاث، والدراسات، وأوراق العمل الخاصة بالمؤتمر الدولي الثالث للوعي الاستراتيجي والحوكمة ( المجلد 42 – العدد 2/ حزيران 2022)، المُنظَّم من قبل مجلس حوكمة الجامعات العربية الذي يتواجد مقره في جامعة الشرق الأوسط على مدار يومين متتاليين من شهر كانون أول 2021.

وركّز المؤتمر الذي شارك فيه نخبة من العلماء، والمختصين، والباحثين من مختلف أنحاء العالم، على تجذير المعرفة في مضامين الوعي الاستراتيجية، وممارسات الحوكمة، وآليات نشر المعرفة فيهما بالوسائل المختلفة المباشرة، والافتراضية، والمدمجة، والرقمية.

وهدف المؤتمر إلى تمكين المنظمات على اختلاف أنشطتها ومجالاتها من الاستثمار الصحيح في علاقة الوعي الاستراتيجي بالحوكمة ورأس المال الرقمي، بما يساهم في تطوير قدراتهم في مواجهة التحديات المعاصرة والتعامل مع الأزمات المختلفة، وتبني ثقافة ريادة الأعمال فكرًا وتطبيقًا.

وضم العدد الخاص من المجلة مجموعة أبحاثٍ بلغ عددها (28) وُزعت على سبعة محاور هي:

-الوعي الإستراتيجي والحوكمة (قضايا معاصرة وتحديات مؤثرة.(

-استدامة منظمات العمل والمنظور الأخلاقي والمسؤولية المجتمعية في إطار الوعي الاستراتيجي والحوكمة.

– القيادة والإبتكار والريادة والرعاية في إطار الوعي الإستراتيجي والحوكمة.

– إدارة الأزمات وادارة والمخاطر في إطار الوعي الإستراتيجي والحوكمة.

– المنظورات المحاسبية والمالية وإدارة العمليات والتسويق والسياحة في إطار الوعي الاستراتيجي والحوكمة.

– حوكمة الشركات العائلية وممارسات الحوكمة الشاملة (مؤسسات التعليم العالي، والمؤسسات المالية والمصرفية، الجمعيات، النقابات، الاتحادات والشركات السياحة (.

– إدارة رأس الملل الرقمي (الحوكمة الإلكترونية، وحوكمة التعليم عن بعد، وحوكمة العالم الرقمي وذكاء الأعمال، والتكنولوجيا المالية، التجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي).