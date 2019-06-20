مجلة الأطفال “وسام” تزهو بإضافة المحتوى الرقمي

عزيزة علي

عمان- تسعى وزارة الثقافة على تطوير مجلة الأطفال “وسام”، التي تصدر بشكل شهري عن وزارة الثقافة وبانتظام منذ “30 عاما” وحتى الآن، وهي المجلة الوحيدة الموجهة للأطفال في الأردن، وتعد من أنجح المجلات، فهي تزخر بالمعلومات والمحتوى المناسب، وكان يطبع منها “9 آلاف نسخة شهريا”، ثم قلص العدد بسبب محدودية الموازنة. بحسب الأمين العام لوزارة الثقافة هزاع البراري.

جاء ذلك خلال لقاء البراري أول من أمس مع فنانين ومختصين في أدب الطفل، في مقر الوزارة لمناقشة تحويل مجلة وسام للأطفال إلى مجلة رقمية بطريقة الـ”Animation”، وإعادة تركيب النسخة الورقية لتتلاءم مع المحتوى الرقمي.

ورأى البراري أن مجلة “وسام”، التي تأسست مطلع تسعينيات القرن الماضي، تتيح للأطفال أنفسهم المشاركة في المحتوى بالكتابة، الرسم أو لعب دور الصحفي، إضافة للمواد التي يقدمها الكبار من قصة ورسم، وغيرها، مبينا أن المطلوب أو المقترح هو إعداد فيلم Animation مدته 5 دقائق يتضمن الشخصية الرئيسية والشخصية الفرعية من شخصيات المجلة، وإعادة تركيبها ورقيا لتتلاءم مع النسخة الرقمية، والإبقاء على النسخة الورقية مع اقتراح بتقليص عدد النسخ التي تطبع منها بمقدار ألف نسخة، للسنة الأولى فقط، والعمل تدريجيا ليتم إحلال النسخة الرقمية محل الورقية.

وشارك في هذا اللقاء إلى جانب البراري فنانون ومختصون في أدب الطفل وهم “غدير بانا، صلاح الحوراني، جهاد غرايبة، د. محمود الرجبي”.

وأشار البراري الى أن المرحلة القادمة تتطلب الاستفادة من النجاح والانتشار الكبير الذي حققته المجلة في بناء محتوى خاص بالطفل يوظف التكنولوجيا الحديثة من خلال الرسوم المتحركة للوصول إلى شرائح جديدة من الأطفال الذي يستخدمون الوسائل التكنولوجية الحديثة.

وأكد البراري أن هذا التطوير يسير جنبا إلى جنب مع الإصدار الورقي الشهري الذي هو بمثابة منصة للأطفال للكتابة والرسم، حيث كان في فترة من الفترات يوزع منه خمسة آلاف نسخة شهريا في كافة المحافظات، إضافة إلى حضورها في المناسبات الثقافية المهمة. ويرأس تحرير المجلة د. ناصر شبانه، ومديرة التحرير د. سعاد عريقات وتتكون هيئة التحرير من د. محمود الرجبي، د. هناء الرقاد. الشاعر حسن ناجي، والقاص عمار الجنيدي، والقاصة انتصار عباس، ويقوم بالتصميم والاخراج محمد الزعبي.