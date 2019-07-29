مجلة “ذا بانكر” تختار “العربي الإسلامي” كأفضل بنك إسلامي في الأردن لعام 2019

أعلنت مجلة ذا بانكر – التابعة لمجموعة The Financial Times – المملكة المتحدة عن فوز البنك العربي الإسلامي الدولي IIAB بجائزتها السنوية عن فئة أفضل بنك إسلامي في الأردن لعام 2019.

وبحسب بيان الجائزة فقد جاء فوز البنك بناء على اختيار لجنة تحكيم المسابقة والتي اعتمدت على عدد من العناصر أهمها قوة الأداء المالي والتشغيلي, التميز في خدمة العملاء, الابداع والابتكار, والمساهمات تجاه المجتمع والبيئة.

وفي هذه المناسبة صرح مدير عام البنك العربي الاسلامي الدولي السيد اياد العسلي بأن هذه الجائزة تضاف إلى سجل البنك الحافل بالعديد من الجوائز والتكريمات من جهات محلية وعالمية لما يبذله البنك من جهود في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المتوافقة مع الشريعة بهدف تحقيق تطلعات العملاء وخدمة مجتمعه واقتصاده المحلي, مضيفا بأن التكريم الحقيقي الذي يسعى له البنك دوما هو رضا عملائه ومساعدتهم في تحقيق أهدافهم الشخصية والمالية.

هذا وقد تأسس البنك العربي الإسلامي الدولي عام 1997 في الأردن ويقدم خدماته في كافة المحافظات الأردنية من خلال شبكة فروعه وصرافاته الآلية التي بلغت اليوم 45 فرعا و 91 صرافا آليا بالإضافة إلى مجموعة خدماته الإلكترونية المتطورة, ويركز البنك على تقديم المنتجات المبتكرة لتلبية احتياجات العملاء, وتبلغ ودائع العملاء لدى البنك أكثر من 3 مليار دولار أمريكي.

المصدر: www.iiabank.com.jo