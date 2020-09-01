مجلة “فنون” تعاود الصدور

عمان – دعت هيئة تحرير مجلة فنون “الفصلية” الصادرة عن وزارة الثقافة، النقاد والكتاب والفنانين، للمساهمة في إغناء أبوابها بمواضيعهم، ضمن حقول الفنون المسرحية والسينمائية والتشكيلية والموسيقى والغناء والدراما بعد عودة صدورها الشهر المقبل.

وطلبت الهيئة، وفق بيان صحفي، من الكتاب، الالتزام بشروط النشر في المجلة ومعاييرها، بحيث لا تتجاوز المادة المكتوبة 1200 كلمة، وفي حال إرفاق الصور إرسالها مستقلة، وليس ضمن متن المادة، وأن تكون بجودة عالية، ولا تكون المواد منشورة في أي وسيلة نشر، وتُرسل المواضيع مطبوعة على إيميل المجلة Funoon.m@culture.gov.jo.

يشار إلى أن المجلة صدرت أول مرة العام 1987، وأعيد نشرها العام 2020 كحاضنة للفنون ومنصة للكتابات النقدية والحوارات النقدية، وذاكرة أرشيفية للمنتج الفني والجمالي والإبداعي الذي يدون تاريخ الأردن من خلال الأثر الفني.

ومثلت المجلة منذ صدورها علامة مهمة في مسيرة وزارة الثقافة التي تتصل بالنشر المتخصص لخدمة قطاع كبير من الفنانين المشتغلين بالفنون التشكيلية بأنواعها كافة.

وعنيت المجلة منذ تأسيسها بالجانب التنظيري البحثي والتطبيقي الجمالي من خلال الدراسات التي تناولت الأزياء وأنماط العمارة وعلاقتها بالثقافة الاجتماعية وتنوعها، وفنون الدراما منتجًا وتاريخًا، والمسرح واقعًا وآفاقًا، والسينما والتيارات الفنية ونزعاتها النقدية، والتراث الموسيقي العربي والأردني. – (بترا)