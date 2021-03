مجلة “نكهات عائلية” تحتفي بصحة المرأة

عمان- الغد- اجتمعت حوالي 500 سيدة في الفعالية الافتراضية المجانية التي ركزت على صحة المرأة وقدرتها على النهوض بنسختها الرابعة، والتي نظمتها مجلتا “نكهات عائلية” و”Family Flavours”، بالتعاون مع الشريك الاستيراتيجي مركز “One with Nature” للياقة البدنية.

عقدت الفعالية على مدار ثلاثة أيام، واختتمت يوم المرأة العالمي (8 آذار/مارس 2021)، بنداء 14 خبيرة وقيادية من القطاعين العام والخاص لدعم السيدات ومساعدتهن على النهوض بقوة في مواجهة تحديات فيروس كورونا.

تميزت الفعالية هذا العام، إضافة الى كونها افتراضية، بتقديمها الشمول المالي كإحدى ركائز القدرة على النهوض.

وقالت هند لارا منكو الناشرة والمديرة التنفيذية لشركة “المرجع للمطبوعات”: “ولأن الصمود المالي أحد العناصر الأساسية للصحة النفسية والقدرة على النهوض، تمت دعوة الخبيرة المالية مها البهو، ضيفة الفعالية، لإلقاء الضوء على أهمية الصحة المالية”.

كما قدم البنك العربي أبرز المنتجات والخدمات المصرفية التي يقدمها لتمكين الأسرة بشكل عام والمرأة بشكل خاص.

وقد ركز كل من: راعي الصحة، مختبرات مدلاب على الفحوصات الضرورية لصحة مثالية، وجذور على المنتجات العضوية لصحة وتغذية أفضل، ومركز One with Nature على تقديم جلسات لياقة تفاعلية.

كما قدمت مدربة اليوغا رولا وردة سكاب، تمارين التنفس الصحيح للسيطرة على التوتر، وتحدثت آية مراد الصيدلانية واختصاصية التغذية العلاجية حول بعض النصائح للسيطرة على محفزات الشهية.

أما موضوع القدرة على النهوض بقوة، فتناولته اختصاصية علم النفس التربوي، دينا هلسة، وتحدثت حنين مسعود اختصاصية علم النفس، عن أهمية التسامح والتعاطف مع الذات.

كما تم تكريم سيدتين من القطاع العام لقدرتهما على النهوض بقوة؛ الممرضة عبير ملحم من مستشفى الأمير حمزة، والمعلمة آمنة البري من الموقر.

وقد اختتمت الفعاليات في الأيام الثلاثة بأغان للفنانة والمغنية الأردنية فوز شقير لتعزيز قدرة المرأة على النهوض.