مجلس أمناء الجامعة الهاشمية يقر زيادة رواتب العاملين فيها

الزرقاء – عقد مجلس أمناء الجامعة الهاشمية اجتماعه يوم الاثنين الموافق 24/2/2020 في قاعة اجتماعات المجلس برئاسة معالي الدكتور ياسين الحسبان رئيس المجلس وحضور الأستاذ الدكتور فواز العبدالحق الزبون رئيس الجامعة وأعضاء المجلس.

وبدأ المجلس جلسته بقراءة الفاتحة على روح المرحوم بإذن الله تعالى الأستاذ الدكتور محمد حمدان مؤسس الجامعة الهاشمية وأول رئيس لها، وعلى روح الطالبة المرحومة بإذن الله قمر الجعبة لوفاتها أثر حادث سير مؤسف.

وقد رحب معالي الدكتور ياسين الحسبان برئيس الجامعة مباركاً له تعيينه رئيساً للجامعة، متمنياً له التوفيق في مهامه الموكوله له، موضحاً أن تعيين الدكتور فواز رئيساً للجامعة كان ضمن أسس شفافة وعادلة وواضحة وُضِعَت للجنة المكلفة من وزارة التعليم العالي إذ كان ترتيب الدكتور فواز الزبون الأول في جميع مراحل المفاضلة حتى التصنيفات النهائية ولحين صدور الإرادة الملكية السامية.

كما أكد معالي الدكتور رئيس المجلس على أن تتولى الجامعة متابعة دراسة عدد من المواضيع ومن أهمها متابعة تحويل مستشفى الزرقاء الحكومي إلى مستشفى تعليمي جامعي تابع للجامعة الهاشمية لفائدة الطلبة والعاملين في الجامعة ومجتمع محافظة الزرقاء وكذلك ضرورة تطوير تشريعات الجامعة وتطبيقها بعدالة وشفافية على جميع العاملين ولمختلف القضايا القائمة في الجامعة، وأن تكون الإنجازات التي تتحقق حقيقية وعادلة وملموسة للجميع، داعياً رئيس الجامعة إلى العمل على تطوير أداء الجامعة بما يضمن تحقيقها درجات متقدمة في مواقع التصنيف العالمية مقارنة بالجامعات المحلية والعربية والعالمية.

كما وافق المجلس على تقرير اللجنة الخاصة المنبثقة عن مجلس الأمناء لدراسة مجموعة من العطاءات الخاصة بالجامعة والمحالة إلى مجلس الأمناء لإقرارها والذي نتج عنه تحقيق وفر مالي للجامعة يقدر بحوالي أربعة ملايين دينار إضافة إلى حل الكثير من الإشكالات والقضايا العالقة بين الجامعة والمتعهدين.

ووافق المجلس على خطة موازنة الجامعة للعام الحالي 2020 تمهيداً لرفعها إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإقرارها إضافة إلى تقرير الحساب الختامي للجامعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.

ووافق المجلس على التنسيب إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بزيادة رواتب علاوة الجامعة لكافة العاملين في الجامعة بمبلغ (30) دينار على أن تصرف من بداية العام الحالي 2020.