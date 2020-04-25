مجلس أمناء جامعة الزيتونة يجتمع (عن بعد) ويناقش مجموعة من القضايا المهمة.

عمان- الغد– عقد مجلس أمناء جامعة الزيتونة الأردنية اجتماعاً يوم الخميس الموافق 23/4/2020 برئاسة معالي الأستاذ عيد الفايز رئيس مجلس الأمناء، ناقش فيه مجموعة من القضايا الأكاديمية التي تخص الطلبة، وقد تحدث رئيس مجلس الأمناء في بداية الجلسة عن الظرف الاستثنائي الذي يمر به الأردن وعن الجهود الجبّارة التي تبذل من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ووليّ عهده الأمين والحكومة في التصدي لوباء الكورونا والتي أثمرت عن السيطرة على هذا الوباء في وقت قصير. كما وثمّن المواقف الوطنية الصادقة للشعب الأردني في التصدي لهذا الوباء وتحقيق أعلى درجة من درجات التكافل الاجتماعي.

وقد قدّم الأستاذ الدكتور محمد المجالي رئيس الجامعة شرحاً مفصّلاً عن واقع التعليم الالكتروني في الجامعة من خلال احصائياتٍ دقيقة كشف من خلالها عن عدد المساقات التي أُستخدم فيها التعليم الالكتروني حيث وصلت نسبة الاستخدام الى 99% في كافة الكليات، إضافة الى أنّ نسبة عدد الطلبة المستخدمين فعلياً للمنظومة وصلت إلى 92% في كافة الكليات.

وكشف المجالي عن أهم الدورات التدريبية التي عُقدت لأعضاء الهيئة التدريسية من أجل تطوير عملية (التعليم عن بعد) وأشار إلى أهم التحديات التي واجهت الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية في هذه الظروف وأهم المقترحات المقدمة لتطوير عملية التعليم عن بعد لاحقاً.

وقدّم الدكتور المجالي أيضاً عرضاً لأهم قرارات مجلس التعليم العالي المتعلقة بامتحانات الطلبة لاسيما ما تعلق منها بنتيجة (ناجح/راسب)، وأكدّ أنّ جامعة الزيتونة قد التزمت بهذه القرارات بما ينسجم وسياسة الجامعة الرامية الى مراعاة ظروف الطلبة في هذه المرحلة الاستثنائية، وبينّ ايضاً أنّ الجامعة قد أنهت كافة استعداداتها لعقد الفصل الصيفي لهذا العام الذي سيحدد موعده في ضوء قرار مجلس التعليم العالي.

وقد دار نقاش واسع قدمّ فيه أعضاء مجلس الأمناء مجموعة من الأسئلة والملاحظات والاقتراحات البنّاءة التي ستخدم العملية التعليمية في الجامعة مثمنين دور الجامعة في الوصول إلى هذ المستوى المتميز خلال هذه الظروف الاستثنائية.

وفي نهاية اللقاء قدّم رئيس مجلس الأمناء معالي الأستاذ عيد الفايز الشكر لجميع أعضاء المجلس ولرئيس الجامعة مؤكداً أهمية تكرار هذه اللقاءات لما فيه مصلحة الطلبة.