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مجلس أمناء جامعة مؤتة يقر تشكيلات إدارية أكاديمية جديدة

منذ 43 دقيقة
جامعة مؤتة - أرشيفية

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هشال العضايلة

الكرك- عقد مجلس أمناء جامعة مؤتة اليوم الخميس جلسة برئاسة الدكتور يوسف القسوس رئيس المجلس وبحضور الأستاذ الدكتور عرفات عوجان رئيس الجامعة، حيث تمت الموافقة على اجراء تشكيلات لبعض المواقع الأكاديمية في الجامعة وعلى النحو التالي:
قبول استقالة الأستاذ الدكتور يوسف الجعافرة من موقعه نائبا للرئيس اعتبارا من بداية الفصل الاول للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١
تعيين الاستاذ الدكتور علي الضمور نائبا للرئيس للشوؤن الادارية .
تسمية الأستاذ الدكتور مروان الموسى نائبا للرئيس لشوؤن البحث والتطوير والعلاقات الدولية.
تعيين الأستاذ الدكتور ايمن القطاونة عميد لكلية الاعمال
تعيين الاستاذ الدكتور محمود الرويضي عميدا لعمادة الشؤون الاكاديمية/الجناح العسكري .
تعيين الدكتور محمد العبادي قائما باعمال عميد كلية تكنولوجيا المعلومات .

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