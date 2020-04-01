مجلس إدارة UPS يعين كارول تومي رئيسا تنفيذيا للشركة

دبي- أعلن مجلس إدارة شركة UPS (المدرجة في بورصة نيويورك: تحت الرمز UPS) عن اختيار كارول تومي لشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من الأول من حزيران (يونيو) المقبل. وفي الوقت نفسه، سيبقى ديفيد ابني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الحالي للشركة، في منصبه لغاية الأول من حزيران حيث سيتولى منصب الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة الشركة. ويعتزم السيد اابني التخلي عن دوره ضمن مجلس إدارة UPS لاحقاً في 30 أيلول (سبتمبر) المقبل.

وحرصاً على ضمان الانتقال السلس ونجاح موسم الذروة التجاري للشركة، سيشغل أبني دور استشاري متخصص لغاية نهاية العام 2020 ومن ثم سيتقاعد من العمل بعد قضائه 46 عاماً من الخدمة في شركة UPS. ومن جانبه، سيتولى السيد ويليام جونسون، المدير المستقل الأول لشركة UPS، في 30 أيلول المقبل دور رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة.

وفي هذا الصدد، قال جونسون، الذي يترأس أيضاً لجنة الترشيحات والحوكمة المؤسسية الخاصة بشركة UPS، فضلاً عن عضويته في اللجنة التنفيذية: “كانت كارول الاختيار الأمثل الذي أعقب عملية تحليل دقيقة للغاية شملت مجموعة من المرشحين داخل الشركة وخارجها. وتُعتبر كارول واحدة من أكثر القادة احتراماً وموهبة في الأوساط المؤسسية الأمريكية، كما تتمتع بسجل حافل في مجالات ريادة عمليات النمو على مستوى المنظمات العالمية، وتعزيز القيمة السوقية، وتطوير المواهب، والتنفيذ المنسجم مع الأولويات الاستراتيجية. ومن موقعها كعضوة في مجلس الإدارة ورئيسة التدقيق الداخلي، تتميّز كارول باطلاعها الواسع على أعمال UPS واستراتيجيتها وطاقم موظفيها، ما يجعلها الرئيس التنفيذي الأنسب لقيادة الشركة خلال مرحلة التحول الهامة هذه”.

وأضاف جونسون: “نُهنئ ديفيد على مسيرته المهنية الاستثنائية التي أمضاها مع UPS، حيث اتخذ الكثير من القرارات الجريئة التي وضعت الشركة في طليعة قطاع النقل، وأتاح لشبكتها الدولية وموظفيها فرصة الاستفادة من التوجهات الناشئة التي من شأنها الارتقاء بالشركة نحو مستقبل أفضل”.

من ناحيته، قال ديفيد أبني: “لطالما كانت UPS أحد مصادر الشغف في حياتي، إذ تمكّنت معها من تحقيق الحلم الأمريكي (American dream). وأنا فخور لكوني جزءا من عائلة UPS التي أعدّت هذه الشركة العظيمة للقرن المقبل من عمرها. وكُلي ثقة بفريق الإدارة لدى الشركة وبقدراتهم على تنفيذ استراتيجياتنا في المستقبل. وأعتقد بأنّه حان الوقت لأسلّم الشُعلة. وأنا مسرور للغاية من أجل كارول ومتأكد بأنّها الاختيار الأفضل لقيادة الشركة، فهي مُدركة لثقافة UPS وقيمها، فضلاً عن كونها قائدة استراتيجية تتمتع بالعقلية الصحيحة المتمحورة حول العميل أولاً”.

من جانبها، قالت كارول تومي: “أتطلع قُدماً للعمل مع فريق الإدارة ومواصلة تطويره، كما أني متحمسة للتعاون مع 495 ألف موظف يعملون لدى الشركة لتقديم أفضل الخدمات لعملائنا والمساهمين لدينا. وقد قاد ديفيد شركة UPS خلال عملية تحول مذهلة، وبدوري إكمال مسيرة النجاح. كما سنواصل من خلال الثقافة الغنية لشركة UPS والتزامها الراسخ بقيمها، فضلاً عن اعتمادنا على أساسها المتين التي يقودنا الى ريادة القطاع”.

