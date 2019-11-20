مجلس اتحاد الكرة يصادق على توصيات اللجان العاملة

عمان- صادقت الهيئة التنفيذية في اتحاد كرة القدم، على توصيات عدد من اللجان العاملة، وفي مقدمتها “المالية”.

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة الذي عقد مساء اليوم الاربعاء في مقر الاتحاد، برئاسة نائب رئيس الهيئة التنفيذية مصطفى الطباع، وبحضور الامين العام سيزار صوبر، حيث اطلع مجلس الادارة وصادق في البداية، على جدول اعمال الاجتماع رقم (9) للعام الحالي 2019، ومحضر وسجل قرارات الاجتماع الماضي.

كما استمعت الهيئة الى ملخص من لجنة التخطيط الاستراتيجي، مع متابعة سير التنفيذ لمختلف القرارات التي صدرت خلال الفترة الماضية، مروراً باستعراض خطة عمل المنتخب الاولمبي الذي يستعد للمشاركة بالنهائيات الآسيوية مطلع العام القادم في تايلند، الى جانب بحث عدد من الملفات المتعلقة بالموسم القادم 2020. -(بترا)