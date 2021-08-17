مجلس ادارة “الرؤية الحديثةNew Vision ” يجدد ثقته برئيسها التنفيذي

قرر مجلس ادارة شركة الرؤية الحديثة للالكترونيات و الاجهزة الكهربائية “New Vision”، الوكيل الرسمي لـ “إل جي إلكترونيكس” في المملكة للأجهزة المنزلية والترفيهية والمكيفات بتجديد ثقته برئيسها التنفيذي السيد محمد خضر الداود لمدة 3 سنوات مقبلة، حيث شغل الداود هذا المنصب منذ شهر تموز من العام الماضي.

الداود اعرب عن تقديره بثقة مجلس الادارة له وقال ” إن ثقة مجلس الادارة بي كرئيس تنفيذي لشركة الرؤية الحديثة في المرحلة السابقة و تجديدهم لي لهذا المنصب لفترة مقبلة هو بمحل تقدير كبير وتجديد للمسؤلية الكبيرة لاكمال سلسلة النجاحات المتواصلة”

وقد استطاع الداود تحقيق جملة من الاهداف الطموحة و رسم العديد من السياسات المستقبلية للشركة بالرغم من العديد من التحديات التي تواجه هذا القطاع محليا و عالمياً.

حيث اضاف قائلاً ” ان الشركة واصلت مسيرتها بالنجاحات المستمرة بتحقيق الارباح المرجوه بالرغم من الوضع الاقتصادي الذي يشهده السوق العالمي و المحلي في ظل جائحة Covid-19 وارتفاع اسعار الشحن عالمياً، بل قامت شركتنا بتحويل التحديات و الصعوبات لفرص و انجازات”

وقد كان الداود قد شغل قبل توليه هذا المنصب العديد من المناصب الادارية و المالية في عدة شركات عالمية ومحلية منها شركة ماجد الفطيم هايبر ماركتس / كارفور كمدير مالي اقليمي لمدة 10 سنوات خارج و داخل المملكة.