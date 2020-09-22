مجلس اعتماد كليات الصيدلة الأميركي يجدد اعتماد “صيدلة” البترا

عمان – جدد مجلس اعتماد كليات الصيدلة الأميركي اعتماده لبرنامج بكالوريوس الصيدلة في جامعة البترا لمدة أربع سنوات، ومنحها شهادة الاعتماد الدولية “ACPE”، ويعد اعتماد “ACPE” أعلى هيئة اعتماد لكليات الصيدلة في الولايات المتحدة الأميركية.

واعتبر رئيس الجامعة الدكتور مروان المولا أن تجديد اعتماد كلية دليلا على التزام الكلية والجامعة بالتميز العلمي على المستوى العالمي في التعليم الأكاديمي والبحث العلمي. مشيرا إلى انعكاس الاعتماد إيجابا على سمعة الجامعة بما يؤكد ريادتها وتميزها في كافة المجالات والخدمات والحرص على الاستمرار بتوفير الأفضل من اجل الحصول على مخرجات تعليمية مميزة ومنافسة.