مجلس الأعيان يقر 5 قوانين كما وردت من “النواب”

عمان- أقر مجلس الأعيان في جلسته اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة خمسة مشاريع قوانين كما وردت من مجلس النواب.

وصادق المجلس على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الاعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الإتجار بها، كما وافق على القوانين المعدلة لقوانين: نقابة أطباء الأسنان، المؤسسات التطوعية لإعمار المدن، بنك تنمية المدن والقرى، والمؤسسة الاستهلاكية المدنية.

وتهدف الاتفاقية الى تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع الاتجار بها، ووضع الضمانات الكفيلة لتسهيله في الاطر الشرعية والقانونية اللازمة، فيما جاء التعديل على قانون نقابة اطباء الاسنان بهدف الاستفادة من الخبرة النقابية للمتقاعدين الممارسين، من خلال ادراجهم في السجل العام للأطباء المزاولين.

وتنقل التعديلات على قوانين: المؤسسات التطوعية لإعمار المدن، وبنك تنمية المدن والقرى، والمؤسسة الاستهلاكية المدنية، بعض الاختصاصات من مجلس الوزراء الى الوزير المختص لتسهيل الاجراءات والتخفيف من التركيز الاداري، وليتفرغ مجلس الوزراء للأعمال الاستراتيجية من تخطيط ورسم سياسات بحسب الأسباب الموجبة.-(بترا)