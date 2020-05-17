مجلس “الأمانة” يصوت للحصول على قرض بقيمة 10 ملايين دينار

مؤيد أبو صبيح

عمان – يصوت مجلس أمانة عمان الكبرى اليوم على قرار للجنة المالية التابعة له بحصول الأمانة على تسهيلات بنكية بقيمة عشرة ملايين دينار من أحد البنوك المحلية وبفائدة مقدارها 5.6 % وبدون عمولة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

ونسبت اللجنة المالية في اجتماع لها انعقد أمس للمجلس بالموافقة على “التسهيلات”، فيما تعاني الأمانة من عسر في التدفقات النقدية فرضتها جائحة كورونا.

إلى ذلك، تعود مناطق الأمانة الـ22 للعمل بعد عطلة عيد الفطر السعيد بالحد الأدنى إذ سمح لـ31 موظفا بما فيهم المدير للعمل في كل منطقة.

كما سمح ما نسبته 10 % من أعداد الموظفين في كل دائرة مع إبقاء المرافق والحدائق والمتنزهات مغلقة لحين صدور قرار حكومي يسمح بفتحها.

كما رفعت الأمانة من عدد كوادرها العاملة في الميدان من عمال الوطن لتصل لنحو 75 % بعد إجمالي يصل لنحو 3500 عامل يجمعون يوميا زهاء 2800 طن من النفايات يجري توريدها الى مكبات النفايات التابعة لها.

وفي سياق مختلف، تنتهي مع نهاية الشهر الحالي، المهلة الممنوحة من قبل الحكومة للمواطنين لتجديد رخص المهن بدون غرامات في مواجهة “كورونا”.

وقالت الأمانة إن عملية التجديد الإلكتروني لرخص المهن مستمرة ويقوم أصحابها بالدفع الكترونيا عبر منصات الدفع الإلكترونية. وجددت الأمانة منذ عودة عملها قبل نحو اسبوعين بالحد الأدنى نحو 400 رخصة إلكترونية.