مجلس الأمن يطالب بهدنة في الصراعات حول العالم لتوزيع لقاحات فيروس كورونا

نيويورك- طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة جميع أطراف النزاعات المسلحة حول العالم بالانخراط فورا في “هدنة إنسانية راسخة وشاملة ومستمرة” للسماح بتوزيع اللقاحات المضادة لكوفيد-19.

وتبنى مجلس الأمن المؤلف من 15 بلدا بالإجماع مسودة قرار أعدتها بريطانيا الأسبوع الماضي.

واعتبر القرار اختبارا رئيسيا للتعاون بين الصين وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن داخل الأمم المتحدة.

واحتاج مجلس الأمن أكثر من ثلاثة أشهر في العام الماضي لتأييد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بهدنة عالمية بسبب وباء فيروس كورونا وذلك نتيجة المشاحنات بين الصين والإدارة الأمريكية السابقة بقيادة دونالد ترامب.

وقالت باربرا وودوارد، مندوبة المملكة المتحدة الدائمة لدى المنظمة الدولية، إن القرار من شأنه أن يسهم في حصول 160 مليونا على اللقاحات في المناطق المتضررة من الصراعات أو المهجرين بسببها.

وعبر المجلس في القرار عن نيته مراجعة أوضاع بعينها أثارها الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش حيث تواجه فيها عملية التطعيمات بلقاح كوفيد-19 معوقات.-(رويترز)