مجلس الاعتماد الألماني يعتمد 13 تخصصا في الجامعة الألمانية الأردنية

اعتمد مجلس الاعتماد الألماني ثلاثة عشر تخصصا أكاديميا في الجامعة الألمانية الأردنية لتكون بذلك الجامعة الوحيدة خارج ألمانيا الاتحادية التي تحصل على شهادات الاعتماد لبرامجها من المجلس .

وشملت التخصصات برامج كلية الإنسانيات التطبيقية واللغات : البكالوريوس في الترجمة: ألماني – عربي – انجليزي واللغة الألمانية والإنجليزية للأعمال والتواصل وماجستير اللغة الألمانية كلغة أجنبية ، وبرامج كلية العلوم الطبية التطبيقية: البكالوريوس في الهندسة الطبية الحيوية والهندسة الصيدلانية والكيميائية.

كما تضمنت تخصصات كلية العلوم التقنية التطبيقية: البكالوريوس في الهندسة الصناعية وهندسة الميكانيك والصيانة وهندسة الميكاترونكس والذكاء الاصطناعي وماجستير الإدارة الهندسية، إضافة الى تخصصات كلية العلوم الإدارية واللوجستية: بكالوريوس المحاسبة الدولية،العلوم اللوجستية، العلوم الإدارية وماجستير ادارة اللوجستيات.

وأعرب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي عن فخره بتحقيق هذه الإنجاز واهميته للجامعة والتعليم العالي الأدرني وللوطن بأكلمه، مشيرا الى أن البرامج مرت بمراحل التقييم والاعتماد من قبل المجلس وفقًا لنفس معايير اعتماد البرامج الألمانية ، الامر الذي يؤكد أن برامج الجامعة الألمانية الأدرنية وطلبتها وخريجيها على مستوى عال من الكفاءة ويعادلون نظرائهم الألمان.

كما بين الدكتور الحلحولي أنه بدعم من الوكالة الألمانية للتبادل الثقافي بدأت المفاوضات منذ العام 2019 لمنح الجامعة شهادة اعتماد من المجلس الألماني، رغم أن أعماله تقتصر على البرامج الألمانية، فكانت المواءمة بين نظامين وطنيين مختلفين بمثابة تحدٍ كبير ولكنها كانت ناجحة في النهاية.

وشكر الدكتور الحلحولي مجلس الاعتماد الألماني ووكالات الاعتماد المعنية (ASIIN وACQUIN وFIBAA) والوكالة الألمانية للتبادل الثقافي وجامعة ماغديبورغ- شتيندال على دعمهم المستمر ونقل الخبرات وتبادلها ، بالإضافة إلى منسقي الكليات وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وموظفي دائرة الاعتماد وضبط الجودة في الجامعة على جهودهم الكبيرة في تحقيق هذا الإنجاز.