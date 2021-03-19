مجلس الشيوخ الأميركي يثبّت بيرنز مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية

واشنطن – وافق مجلس الشيوخ الأميركي ليل الخميس، على تثبيت عضوين جديدين في إدارة الرئيس جو بايدن، هما ويليام بيرنز في منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزيّة (سي آي إيه)، وكسافييه بيسيرا في منصب وزير الصحّة، بحسب واشنطن بوست.

وحاز بيرنز على إجماع أعضاء مجلس الشيوخ، في لحظةٍ نادرة في تاريخ الكونغرس المنقسم عادة بشدة، حيث كان بيرنز دبلوماسيّاً على مدى 33 عاماً وشغل منصب سفير بلاده في موسكو والأردن وعمان حتّى ترشيحه، كما كان رئيساً لمؤسسة لكارنيغي للسّلام الدولي، وهي مؤسسة فكريّة رائدة في السياسة الخارجيّة في واشنطن.

من جهة أخرى، ثبّت أعضاء مجلس الشيوخ الخميس أيضاً، بتأييد 50 صوتاً ومعارضة 49، كسافييه بيسيرا في منصب وزير الصحّة في إدارة بايدن، وهو أوّل شخص من أصل لاتيني يشغل هذا المنصب الرئيسي في خضمّ جائحة كوفيد-19 التي أودت بحياة أكثر من 530 ألف شخص في الولايات المتحدة لغاية الآن .

–(بترا)