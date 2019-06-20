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مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت اليوم على وقف صفقات بيع أسلحة للسعودية

منذ ساعتين
مجلس الشيوخ الأميركي (أرشيفية)
مجلس الشيوخ الأميركي (أرشيفية)

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واشنطن– أعلن سناتور بارز أن مجلس الشيوخ الأميركي سيصوّت الخميس على وقف مبيعات أسلحة بقيمة 8,1 مليار دولار للسعودية وحلفاء عرب آخرين لواشنطن، مع تنامي غضب الكونغرس تجاه المملكة.
وقال روبرت مننديز، كبير الديموقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين في المجلس وافق على السماح بإجراء تصويت على وقف 22 صفقة أسلحة يعتبر منتقدون أنها ستفاقم الحرب في اليمن.
وقال مننديز في وقت متأخر الأربعاء في مجلس الشيوخ “أود أن أشكر مجموعة رعاة مشاريع القرارات هذه من الحزبين الديموقراطي والجمهوري، وايضا زعيم الغالبية وموظفينا الذين عملوا بجد في هذه العملية غير المسبوقة”.
واتخذت إدارة الرئيس دونالد ترامب خطوة استثنائية بتجاوز موافقة الكونغرس على ابرام صفقات اسلحة مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تشمل تزويدهما بالذخائر وصيانة الطائرات ومعدات عسكرية أخرى، وكذلك نقل أسلحة موجودة إلى الأردن.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن الإدارة كانت تستجيب لحالة طارئة تسببت بها ايران، الخصم التاريخي للسعودية والتي تدعم المتمردين الحوثيين في اليمن.
وقال أعضاء في مجلس الشيوخ بعضهم من الجمهوريين إنه لا توجد أسس مشروعة لتجاوز الكونغرس الذي يملك حق رفض مبيعات الأسلحة.
لكن الأمر سيظل عصيا على الكونغرس الذي يحتاج إلى غالبية الثلثين لابطال فيتو من المرجح أن يستخدمه ترامب ضد أي قرار يتم التصويت عليه بالايجاب.
ويقول محللون إن الأسلحة الأميركية ستساعد السعودية على تصعيد هجومها في اليمن، حيث يعيش الملايين على حافة الجوع فيما تعتبره الأمم المتحدة أسوأ كارثة إنسانية في العالم.-(أ ف ب)

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