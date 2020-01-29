مجلس العاصمة: رفعنا نسب الإنجاز من 23 ٪ قبل اللامركزية إلى 61 ٪

عمان-الغد– عقد مجلس محافظة العاصمة جلسة عادية في قاعة المؤتمرات بمدينة الحسين الرباضية اليوم الاربعاء، برئاسة رئيس المجلس المهندس احمد العبداللات.

وثمن رئيس واعضاء المجلس في بداية الجلسة، موقف جلالة الملك عبدالله الثاني مما يسمىى بـ”صفقة القرن”، واكدوا وقوفهم التام والمطلق خلف القيادة الهاشمية التي تمثل مواقفها التاريخية كل مواطن اردني وعربي يغار على فلسطين المحتلة ومقدساتها، مؤكدين رفضهم المطلق للاملاءات الامريكية المرفوضة جملة وتفصيلا تجاه فلسطين المحتلة وشعبها.

من جانبه، استعرض رئيس اللجنة المالية في مجلس محافظة العاصمة تيسير الهوادي انجازات المجلس خلال العامين الماضيين، واكد ان المجلس تمكن من رفع نسب الإنجاز في تنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة ضمن موازنته بشكل طردي. حيث وصلت خلال العام ۲۰۱۸ الى ٤٢ بالمائة، مقارنة مع ٢٣ بالمائة في العام ٢٠١٧ قبيل تطبيق اللامركزية، في حين بلغت ٦١ بالمائة خلال العام ۲۰۱۹.

واكد الهوادي أن ارتفاع نسب الإنجاز في تنفيذ مشاريع اللامركزية في محافظة العاصمة بعد تطبيق اللامركزية أكبر دليل على نجاح رؤيةجلالة الملك عبد الله، مشيدا بجهود أعضاء مجلس المحافظة في متابعاتهم الشخصية الدؤوبة لمراحل تنفيذ المشاريع كل حسب منطقته.

وقال الهوادي ان إنجازات مجلس العاصمة قد تمت رغم جميع العوائق و العقبات التي كانت تواجه أعضاء المجلس، واهمها بيروقراطية الإجراءات من طول مدة مراحل الدراسات و احالة وطرح العطاءات ومعيقات كثيرة اخرى .

وعلى صعيد قطاع التربية والتعليم، اوضح الهوادي انه تم انشاء ٣٨ مدرسة خلال العامين ٢٠١٨و٢٠١٩ كما تم عمل ٤٧ اضافة صفية وصيانة ١٧٩ مدرسة، فيما على صعيد الصحة، فقد تم انشاء ١٧ مركزا صحيا جديدا، وتوسعة ١١ وصيانة ٤٧ مركزا ومعدات طبية، مضيفا بانه انشاء ١٤ ملعباً رياضياً خلال العامين المذكورين.

وابدى الهوادي استياء واستنكار المجلس الشديدين لقرار مجلس النواب بتخفيض موازنة المحافظات الى 50 % و عدم تنفيذ أي مشروع جديد و الاكتفاء بالمشاريع المستمرة، رغم جميع الانجازات التي حققتها مجالس المحافظات.

وبين ان اقتطاع مجلس النواب نصف موازنة مجالس المحافظات من موازنة ٢٠٢٠ سيؤدي الى خسارة محافظة العاصمة 150 مشروعا رئيسيا على مستوى جميع ألوية المحافظة يتفرع منها أكثر من 500 مشروع فرعي بقيمة تتجاوز 18 مليون دينار، ما سينعكس سلبا على الخدمات المتوقع تقديمها للمواطنين و بالأخص في المناطق النائية من المحافظة.

من جانبهم، ابدى اعضاء مجلس محافظة العاصمة استياءهم الشديد من اقرار مجلس النواب اقتطاع نصف موازنة مجالس المحافظات من موازنة ٢٠٢٠. واكدوا ان قرار الحكومة والنواب لا يصب ابدا في الصالح العام، ومن شأنه ابطاء عجلة التنمية بدلا من تسريعها وتعزيزها، وسينعكس بالسلب على مشاريع حيوية تخدم الوطن والمواطنين، ضربتها الحكومة والنواب عرض الحائط.

وطالب عدد من اعضاء المجلس بتنفيذ وقفة احتجاجية ضد اقتطاع موازنة مجالس المحافظات، ووجهوا انتقادات حادة للجنة المالية بمجلس النواب التي اقرت موازنة المحافظات دون مشاورة وموافقة مجالسها المنتخبة.

وبينوا ان المواطن ما زال يعاني من نقص في الخدمات، في القطاعات الصحية والتربوية والخدمية وغيرها، مطالبين الحكومة الارتقاء الى الطموح الملكي بالتعامل مع اللامركزية التي وجدت لتعزيز التنمية الشاملة المستدامة وتحسين معيشة المواطنين.