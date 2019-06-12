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مجلس العاصمة يثمن الأوامر الملكية بتخفيض أسعار الدواء

منذ 31 دقيقة

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عمان- الغد- اعرب رئيس مجلس محافظة العاصمة المهندس احمد العبداللات، باسم اعضاء المجلس، واهالي العاصمة عمان، عن بالغ تقديره واعتزازه، بالتوجيهات والاوامر الملكية بتخفيض اسعار الادوية على المواطنين، مؤكداً ان جلالة الملك ينتصر دوما لصالح الاردنيين وهمومهم وقضاياهم.

واشاد العبداللات بالتدخل الملكي المباشر والحكيم، لحسم قضية اشغلت الراي العام الأردني طيلة شهور، وانحياز جلالته لشعبه ضد جشع بعض الشركات التي تاجرت في صحة المواطنين وتغولت عليهم.

واكد العبداللات ان الاوامر الملكية، ابهجت المواطنين الذين استغل بعض مرضى النفوس امراضهم للتكسب، معبرا عن فخر الاردنيين بقيادتهم الهاشمية التي تنحاز لهم دوما.

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