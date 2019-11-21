مجلس العاصمة يقر خطة طوارئ الشتاء

عمان- الغد- ناقش مجلس محافظة العاصمة خلال اجتماعه اليوم الخميس في قاعات مدينة الحسين الرياضية، خطة الطوارئ الخاصة بالعاصمة عمان لمواجهة فصل الشتاء وتم اقرارها كا وردت من المجلس التنفيذي للمجلس.

واقر المجلس في جلسته التي عقدت برئاسة رئيس المجلس المهندس احمد العبداللات، تشكيل عدد من اللجان الفرعية، وهي لجان: الطوارئ والأزمات والقانونية والرياضة والشباب وشؤون المرأة واللجنة الادارية ومتابعة المشاريع، والنقل، حيث توافقت بعض اللجان على تسمية رؤساء ومقررين لها، فيما ينتظر التوافق او الانتخاب بين اعضاء بقية اللجان.

وقدم مقرر لجنة التربية والتعليم ايجازا عن خطة اللجنة ونماذج تقارير الزيارات لمديرية التربية والتعليم وكذلك نماذج زيارات المدارس، كما وضع المجلس بنتائج لقاءات اللجنة مع مسؤولي وزارة التربية والتعليم التي تمت لتباحث تعطل طرح العطاءات الخاصة بصيانة عدد من المدارس، وضرورة اعطاء مهلة اضافية من اجل طرحها،مبيناً أن سبب توقف أعمال الصيانة جراء تطبيق قانون الشراء الحكومي الجديد الذي أخر طرح المشاريع.

كما ناقش المجلس أسباب تأخر عدد من المشاريع المتعلقة بوزارة الصحة، وتم الاتفاق على قيام لجنة الصحة بزيارات ميدانية للمستشفيات وتحديد احتياجاتها، وكذلك متابعة مشاريع اللامركزية من قبل اللجنة الادارية فورانتخاب رئيسها ومقررها.