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“مجلس العاصمة” يوافق على استقالة أعضائه المترشحين للنيابة

منذ ساعة واحدة
مجلس محافظة العاصمة

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عمان- وافق مجلس محافظة العاصمة على استقالة عدد من أعضائه الراغبين بالترشح للانتخابات النيابية.
جاء ذلك خلال سلسلة اجتماعاتٍ متتالية عقدت أمس واليوم الثلاثاء، وتستكمل غدا الأربعاء، في مبنى مجلس محافظة العاصمة؛ حيث جرى تخصيص يوم لكل 3 ألوية التزاما بإجراءات التباعد الاحترازية.

وترأس الاجتماعات رئيس مجلس محافظة العاصمة المهندس أحمد العبداللات، وجرت مناقشة طلبات الموافقة على الاستقالات للأعضاء الذين ينوون الترشح لانتخابات مجلس النواب التاسع عشر القادم حسب القانون.

وشكر العبداللات الأعضاء المستقيلين ووزع عليهم شهادات التقدير، تثمينا لجهودهم على مدى 3 سنوات انقضت من عمر المجلس. -(بترا)

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