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مجلس الكنائس يحدد إجراءات إتمام سر الزواج

منذ ساعة واحدة

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عمان – حدد رئيس مجلس رؤساء الكنائس في الأردن مطران الروم الارثوذكس خريستوفورس عطالله الإجراءات الاحترازية التي يجب على الكنائس الالتزام بها، بعد إعلانه قبل أيام تعليق الصلوات بالكنائس، في ظل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا، وللمساهمة في الحد من انتشار الوباء.

وقال عطالله في بيان له اليوم الأربعاء “نسمح للكهنة في كافة كنائس المملكة بإتمام سر الزواج أو المعمودية المقدسين للذين سبق وأن حددوا مواعيد الخدمة في هذه الفترة شريطة أن تتم في داخل الكنيسة، وان لا يتجاوز عدد الحضور عشرين شخصا مع الالتزام بوضع الكمامات وعدم المصافحة والتقبيل والحفاظ على مسافات التباعد الآمنة”.
وأكد عدم السماح بتواجد الفرق الكشفية أو الموسيقية أمام الكنيسة وعدم التجمع أمام باب الكنيسة وساحاتها بعد الانتهاء من إقامة خدمة صلاة الزواج أو المعمودية، داعيا الى عدم إقامة الحفلات والسهرات والتجمعات بعد الانتهاء من إتمام خدمة سر الزواج وسر المعمودية المقدسين وذلك حفاظا على سلامتهم والسلامة العامة.

وكان المجلس قرر أول من امس تعليق الصلوات والقداديس الإلهية في كافة كنائس المملكة لمدة أربعة عشر يوما اعتبارا من السابع عشر من أيلول استجابة للإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا. -(بترا)

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