مجلس النقباء لن يشارك بمسيرة أمام النقابات الخميس

عمان ـ الغد- أصدر مجلس النقباء بيانا نفى فيه مشاركته أو تبنيه للمسيرة التي أعلنت عنها جهات وحركات مبينا أنه لم يتخذ أي قرار في المشاركة في المسيرة التي ستنطلق من أمام مجمع النقابات يوم غد.

وقال مجلس النقباء في تصريح صحفي إن المجلس لم يتبن المشاركة كما أن مرافق المجمع كافه لن يتم استخدامها من قبل المشاركين لأنه لم يتم مخاطبة المجلس بشكل رسمي من أي جهه دعت للمسيرة، ويؤكد المجلس على أن موقفه إدامة الحوار مع الحكومة لحل كافة القضايا.

واشار المجلس إلى أن النقابات المهنية لم تبلغ عن الفعالية التي ستنطلق من أمام مجمع النقابات ولا تعرف القائمين عليها سواء كانوا أفراد أو جهات مؤكدا انحياز النقابات للوطن والمواطن والطبقتين الوسطى والفقيرة.