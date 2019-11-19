مجلس النواب: أميركا وجهت “صفعة” للشرعية الدولية

عمان- الغد- قال رئيس مجلس النواب بالإنابة الدكتور نصار القيسي، في بيان ألقاه مطلع الجلسة التى عقدها المجلس صباح اليوم الثلاثاء، إن وزير خارجية الولايات المتحدة الاميركية فاجأ المجتمع الدولي بتوجّيه صفعةً للشرعية الدولية، حيث كشف بشكل سافر القناع عن الوجه الحقيقي للسياسة الخارجية الامريكية، حينما قال: إنّ بلادَهُ تعتبر المستوطنات الإسرائيلية مُتّسقة مع القانون الدوّلي.

وأضاف البيان أن ذلك يعني أن أمريكا تريدُ إضفاء صِفة الشرعية على المستوطنات، حيثُ تُقر أنهّا لا تتعارض مع القانون الدّولي، وأن مصداقية القوى الدولية بخاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والمنّظمات الدولية والإنسانية في العالم، بات اليوم مرهونة بمدى وقوفها امام هذا التحدّي الأمريكي للشرعية الدولية.

وأكد البيان أن القرار الأميركي المعلن من شأنه أن يؤجج الصّراع العربي الإسرائيلي، وينسف كُل مساعي السّلام، وأن يشعل نار الفتنة ليظلّ العالم في أتون الويلات والحروب والدّمار، مطالبا كافة المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية التعبير عن استنكارها الصريح لتلك السياسة الرّعناء وهذا الاستهتار المُشين بحق الشرعية الدولية.

وشدد البيان على رفض النواب المطلق لتصريحات وزير خارجية أميركا داعمين في ذلك موقف جلالة الملك عبدالله الثاني الداعي لحل عادل للقضية الفلسطينية القائم على حلّ الدولتين وعدم شرعية المستوطنات.

ودعا الإدارة الاميركية بعدم التلاعب في مصالح الشعوب، ونؤكد أيضا على أن تصريح الخارجية الاميركية على لسان وزيرها، هو انتهاك للأعراف والمواثيق الدولية، وتنكّر لقرارات الأمم المتحدة التي تبنتها أمريكا نفسها.

من جهة أخرى عبّر نواب عن تضامنهم مع المصور الصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة، بتغطية إحدى عينيهم تحت قبة البرلمان، خلال جلسة اليوم. وحمل نواب صورة الفلسطيني عمارنة معبرين عن تضامنهم معه ضد قمع الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة المحاصر. فيما طالب النائب صالح العرموطي الحكومة بتبني معالجة الصحفي عمارنة.

وكان عمارنة اصيب برصاص الاحتلال في احدى عينيه خلال تغطيته الاحداث في قطاع غزة.