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مجلس النواب الأميركي يرفض اقتراحا يدعو لإطلاق إجراءات عزل ترامب

منذ 6 دقائق

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واشنطن- رفض النواب الأميركيون اقتراحا لإطلاق إجراءات عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مخمدين بذلك موجة من الغضب العارم بعد أن وجّه سيّد البيت الأبيض انتقادات عنصرية لأربع نائبات ديموقراطيات.

وصوّت 332 نائبا الأربعاء ضد الاقتراح الذي قدّمه النائب الديموقراطي آل غرين حول ما إذا كان يقتضي إطلاق إجراءات عزل ترامب، في حين أيده 95 من أعضاء المجلس.

وانضم النواب الديموقراطيون البالغ عددهم 235 نائبا والذين يشكلون الغالبية الى زملائهم الجمهوريين لإرجاء اقتراح العزل إلى أجل غير مسمى، على الرغم من ابداء عدد كبير من الديموقراطيين رغبة في اطلاق اجراءات العزل.

وبعد انتهاء التصويت علّق ترامب على تويتر بأن الجهود الرامية الى عزله “انتهت”.

وقال “هذا ربما المشروع الأكثر سخافة واستهلاكا للوقت الذي اضطررت للعمل عليه”، مضيفا “لا يجب السماح ابدا بأن يحدث هذا لرئيس أميركي مجددا”.-(أ ف ب)

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