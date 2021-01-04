مجلس النواب الأميركي يعيد انتخاب بيلوسي رئيسة للمجلس في دورته الجديدة

واشنطن– أُعيد انتخاب الديمقراطية نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي بفارق ضئيل يوم الأحد في انعقاد الدورة الجديدة للكونجرس وسط ضبابية المشهد السياسي مع عدم حسم الأغلبية بمجلس الشيوخ وصراع جمهوري مرتقب بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية.

وأعاد مجلس النواب انتخاب بيلوسي بتأييد 216 صوتا مقابل 209 وذلك بعد خسارة الديمقراطيين 11 مقعدا في انتخابات نوفمبر تشرين الثاين ليقودوا الأغلبية بواقع 222 مقعدا إلى 212 للجمهوريين.

وقالت بيلوسي في كلمة “مع تأديتنا للقسم اليوم فإننا نقبل مسؤولية شاقة وملحة لم تشهدها الأجيال السابقة. نحن نبدأ الكونجرس الجديد في وقت يشهد صعوبات استثنائية”.

ولا يزال الجمهوريون يسيطرون على مجلس الشيوخ انتظارا لنتائج الإعادة على مقعدي ولاية جورجيا يوم الثلاثاء.-(رويترز)