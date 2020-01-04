مجلس النواب يحذر من خطورة التصعيد الإقليمي في العراق

عمان- الغد- حذر مجلس النواب من خطورة التصعيد الإقليمي على حساب مصالح أمن واستقرار العراق، مؤكدا أهمية حماية مصالح العراقيين، وضرورة احتواء أي تصعيد من شأنه رفع درجة التوتر والتأزيم على الأراضي العراقية.

وطالب مجلس النواب في بيان له بضرورة صياغة موقف عربي يدعم جهود استقرار وأمن العراق وتجنيب الشعب العراقي المزيد من الفوضى والاضطراب، نتيجة للتطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة الداخلية.

ودعا المجلس في بيانه إلى دعم جهود سيادة العراق على أرضه، وضرورة العمل على تثبيت أركان المصالح العراقية في مختلف المجالات، وعلى رأسها أمن واستقرار الشعب العراقي وضمان عدم عودته لمربع التوتر الأمني الذي استنزف إمكانيات الشعب والمؤسسات على مدى السنوات الماضية.

وشدد المجلس على ضرورة توفر إسناد عربي يدعم جهود احتواء الأزمة ويضمن تأمين متطلبات خفض التصعيد.

وحذر المجلس من مغبة افتعال أي أزمات جديدة في المنطقة، والتي من شأنها مفاقمة الأوضاع سوءاً، وهو ما يحتم على الأطراف جميعا بناء معالجات دبلوماسية للأزمات القائمة، وبما يضمن احترام شروط مبادئ الجوار وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للجمهورية العراقية ويحترم سيادتها على أرضها.